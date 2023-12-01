"Крымская область": Юля Верба оконфузилась "знаниями" об Украине

Блогерша Юлия Вербинец, более известная как Верба, давала ответы на простые вопросы об Украине. Она пыталась вспомнить, где расположены Крым, Мариуполь и Ужгород.

Ответы на вопросы, которые касались географии Украины, девушка дала блогерше Марии Паньков прямо на улице в рамках случайного опроса.

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Верба пыталась вспомнить, где Крым

Блогерша Мария Панькив ставила Юлии Вербинец (настоящая фамилия блогерши) разные вопросы. Первым было: "Сколько областей в Украине". Услышав вопрос, Юля призналась, что ей очень стыдно, потому что она не уверена, сможет дать правильный ответ.

Боже, я не знаю, это ужас. Мне очень стыдно. Я не знаю,

– утвердила она.

Однако позже блогерша ответила, что в Украине 25 областей. Паньков исправила Вербу и сказала, что в нашем государстве есть 24 области.

Тогда Мария задала вопрос девушке, какой административной единицей считается Крым. Сначала Юля сказала, что Крым – это "Крымская область", после того предположила, что это – "Донецкая область". Тогда Панькив задавала дополнительные вопросы, и Верба догадалась, что Крым считают Автономной Республикой.

К тому же Панькив спрашивала у Вербы, где расположен Ужгород. Она ответила верно. Также Юля знала, в какой области находится Мариуполь.

Что раньше делала Юлия Верба