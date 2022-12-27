Я была ощупана со всех сторон, – Юля "Медуза" пристыдила "Холостяка" за фотосессию в белье

В 9 выпуске "Холостяка" показали свидание Алекса с Юлей "Медузой" – откровенную неоновую фотосессию в белье. Девушка раскрыла всю правду о съемках и упрекнула героя, который щупал ее и бросал "соблазнительные фразочки".

Прошлый 9 выпуск "Холостяка" был неделей самоуправления и девушки якобы сами выбирали тему свидания с Алексом Топольским. Однако вышивальщица Юлия, которую называют "Медузой", раскрыла всю правду о проекте и развратном герое.

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Юля "Медуза" рассказала, как "Холостяк" ощупывал ее в белье

Из предложенных Алексом свиданий Юля хотела выбрать керамику, ведь это прикосновение и благородная тактильность, но редакторы сделали по-своему – отправили ее на неоновую фотосессию в самом белье.

Именно неоновая фотосессия была подготовлена для нас, потому что чье еще молодое и подтянутое ранее скрытое тело станет лучшим полотном для боди-арта в кадре СТБ. И разве интересная керамика, особенно если это уже было в других сезонах,

– с насмешкой написала девушка.

Юля говорит, что ее показали "невероятной душилой" и исказили романтическую историю с Алексом, ведь по свиданию кажется, что именно она была инициатором поцелуев и близости. В действительности их первый поцелуй был в Дубае, и к нему участницу подтолкнула психологиня. Уже в Киеве, через несколько недель, "Холостяк", по ее словам, позволял себе лишнее. Это при том, что в комнате было более семи человек из команды.

Тактильность на этом свидании зашкаливала, потому что ощупана я была со всех сторон, конечно, этого тоже не показали зрителям, а только мое возмущение, которое каждую минуту росло… Мои слова "Алекс, давай уже сделаем эти фото и пойдем" были реакцией на очередную сверхтактильность и соблазнительные фразочки в мой адрес,

– объяснила Юлия.

Более того, девушка раскритиковала Алекса Топольского за гримасу на ее лице – синие усы, третий глаз, выглядевший как издевательство. "Если в этом легкость и юмор, то уровень интеллекта поражает", – прокомментировала Юлия.

Напомним, Виктория Варлей, выбывшая в 9 выпуске, тоже свирепствовала из-за монтажа. Она просила "уволить тех идиотов", монтирующих "Холостяк", ведь на самом деле она была третьей девушкой, покинувшей проект по своему желанию. Сразу после Лизы и Алины Ершовой. Однако в эфир это дали по-другому.