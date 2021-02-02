Популярный украинский шоумен Julik в годовщину со дня смерти легендарного музыканта, лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко запостил в сети трогательный ролик. Он показал, как вместе с Кузьмой выступал на корпоративе.

Источник: инстаграм Julik

2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе. В 6 годовщину с этого трагического дня коллеги артиста вспоминают приятные мгновения с ним и отмечают, что он всегда будет жить в их сердцах. Поделился теплыми воспоминаниями и шоумен Julik.

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Julik и Кузьма Скрябин

На личной странице в Инстаграме Julik опубликовал ролик, где показал выступление на одном из корпоративов. Тогда он вместе с группой аккомпонировал легендарному украинскому артисту Андрею Кузьменко.

На видео Julik позирует с коллективом "Друзья", в составе которого когда-то выступал. Также на ролике видно основателя группы Михаила Фому, который теперь выступает под псевдонимом Дзидзьо, музыканта Ореста Галицкого и других участников "Друзей".

В заметке шоумен отметил, что он играет на клавишах, а видео тогда снимала жена Дзидзя – певица Slavia.

Помним! Счастлив, что был знаком,

– написал Julik.