Популярний український шоумен Julik у річницю з дня смерті легендарного музиканта, лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка поширив у мережі зворушливий ролик. Він показав, як разом із Кузьмою виступав на корпоративі.

Джерело: інстаграм Julik

2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко загинув в автокатастрофі. У 6 річницю з цього трагічного дня колеги артиста пригадують приємні миті з ним та зазначають, що він завжди житиме у їхніх серцях. Поділився теплими спогадами й шоумен Julik.

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Julik та Кузьма Скрябін

На особистій сторінці в інстаграмі Julik опублікував ролик, де показав виступ на одному з корпоративів. Тоді він разом з гуртом акомпонував легендарному українському артисту Андрію Кузьменку.

На відео Julik позує з колективом "Друзі", у складі якого колись виступав. Також на ролику видно засновника гурту Михайла Хому, який тепер виступає під псевдонімом Дзідзьо, музиканта Ореста Галицького та інших учасників "Друзів".

У дописі шоумен зазначив, що він грає на клавішах, а відео тоді знімала дружина Дзідзя – співачка Slavia.

Пам'ятаємо! Щасливий, що був знайомий,

– написав Julik.