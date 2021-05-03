На следующий день после Пасхи верующие отмечают Обливной понедельник. Это особый и веселый день, в который верят, что вода приобретает волшебные способности – может оздоровить и продлить жизнь. Также давней традицией в этот день является обливание.

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Julik поздравил с Обливным понедельником

Шоумен и музыкант Julik присоединился к поздравлениям и опубликовал соответствующий ролик на личной странице в инстаграме. На видео он изображен возле подъезда дома, в котором проживает в столице. В руках он держал большую бутылку с водой, которой виртуально облил подписчиков, чтобы они были здоровыми и счастливыми.

Я с уважением отношусь к украинским традициям. Тем более, когда они полезны и приносят радость. Для меня этот праздник – яркое воспоминание детства, когда ты обливаешься и получаешь не только удовольствие, но и, по легендам, – очищение. Светлый день, светлые помыслы и счастье. С Обливным понедельником! Пусть вода смоет все невзгоды и разногласия.

– прокомментировал шоумен.

В этом году знаменитости предпочли празднование Пасхи вместе с семьей. Поскольку карантинные ограничения до сих пор действуют на территории Украины, звезды собирались за семейными столами в узком кругу.