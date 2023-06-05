"Напоминает дом Пшонки": блогершу Юлию Вербу захейтили за помпезный ремонт в квартире – фото

Популярная блогерша Юлия Верба показала подписчикам свою новую квартиру в Ивано-Франковске. Однако помпезный ремонт не поразил поклонников. В сети ее захейтили и назвали это "пшонка стайлом".

Ива показала новую квартиру

На днях Юлия Верба отпраздновала новоселье, поэтому решила показать новую квартиру в Instagram. Ранее блогерша ошеломила суммой, сколько зарабатывает в месяц.

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Верба уже закончила ремонт в своей квартире в Ивано-Франковске. "Моя квартира готова. Принимаю поздравления! Это мое третье готовое жилье в 20 лет", – написала Юлия.

Блогерша опубликовала фото, на которых показала роскошный и богатый интерьер своей квартиры – панорамные окна, мебель в винтажном стиле, большие красивые люстры, мраморный пол и огромную гардеробную.

Как выглядит новая квартира Юлии Вербы: фото из ее инстаграма

Подписчики не оценили квартиру блогерши

Однако украинцы были в шоке от дизайна квартиры. В комментариях Юли Вербы пишут, что это больше напоминает "пшонку-стайл":

"Фу. Как может нравиться такой стиль".

"Пшонка-стайл".

"Не хватает золотых батонов".

"Показалось, что квартира Пшонки".

"Напоминает дом Януковича".

"Это точно квартира 20-летней современной девушки? Или 20-летней несовременной… ну или женщины 55+ лет".

"Блин это, конечно, хорошо, но какой-то бабской стиль… Я чего-то представляла квартиру более живой, молодежной".

"Это, конечно, классно, но лучше эти деньги потратить на содержание военных и не транслировать так эффектно… кто-то остался без дома, папы, сына, мужа".

"Дизайн, конечно, на любителя".

"Диван и кресла пшонка-стайл, все остальное красиво".

Ранее блогер из Ивано-Франковска Дима Варварук, у которого около миллиона подписчиков в инстаграм, признался сколько зарабатывает в месяц. Также он рассказал, что с женой купил дом за 300 тысяч долларов, квартиру – за 100 тысяч долларов, а также машину – за 60–70 тысяч долларов.