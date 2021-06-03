Юлия Санина прогулялась по Киеву в стильном повседневном образе

Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина редко показывает в целом будничную жизнь. Однако на этот раз звезда поделилась кадром, сделанным во время прогулки по Киеву. Для выхода она выбрала комфортный наряд.

Если на сцене Юлия Санина демонстрирует дерзкие эпатажные образы, то в обычной жизни предпочитает удобные вещи в пастельных тонах. Это звезда в очередной раз доказала, выйдя на прогулку по летнему Киеву.

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На улицах столицы певица фотографировалась в стильном костюме мятно-бирюзового цвета. Он состоял из укороченного свитшота с изображением пальмы и брюк клеш. Повседневный образ Юлия Санина довершила белыми кроссовками и широкополой панамой коричневого цвета с изображением ромашки.

"Местная", – лаконично написала фронтвумен группы The Hardkiss.

Юлия Санина на прогулке в Киеве / Фото из инстаграма певицы

Видимо, стильный головной убор Юлия Санина подобрала для того, чтобы остаться незамеченной. Судя по комментариям друзей и фанов, артистке это удалось: