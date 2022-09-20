Юлия Санина призналась, как отдавала сына в первый класс: "Сентябрь превратился в невесть что"
Источник:инстаграм Юлии Саниной
Лидер группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о курьезном начале обучения сына. Она поделилась, что ее сентябрь похож на "невесть что".
Украинская артистка Юлия Санина в этом году отдала сына в первый класс. Но решение о его обучении она приняла достаточно курьезно.
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Юлия Санина рассказала об обучении сына
Лидер группы The Hardkiss поделилась, что планировала отдать сына на онлайн-обучение. Но за несколько дней до первого сентября она свое мнение изменила.
Я в последний момент решила, что ему будет сложно на онлайн-обучении и буквально через неделю нашла ему школу. Весь сентябрь я закрывала переезд, бытовые и учебные вопросы своего ребенка и только теперь смогла успокоиться.
– призналась артистка.
"Для человека, привыкшего все планировать заранее, мой сентябрь превратился в невесть что. Но такие уж реалии. Я с задачей справилась", – добавила она.
Юлия Санина о сыне / Фото с инстаграм-сториз
Кто из звездных детей пошел в первый класс
- 6-летняя дочь Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко Нина пошла в школу еще в июле, в учебное заведение в Великобритании. Тоня Матвиенко надеялась, что сможет вернуть дочь в Украину, но планы не осуществились.
- 6-летняя дочь тренера Аниты Луценко Мия должна была пойти в первый класс 1 сентября в украинскую школу. Но в результате Луценко переехала в Великобританию – там и будет учиться девочка.
- Сын Тараса и Елены Тополи 6-летний Марк должен был пойти в первый класс. Но по незнанию языка он пошел в садик.