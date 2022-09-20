Юлия Санина призналась, как отдавала сына в первый класс: "Сентябрь превратился в невесть что"

Лидер группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о курьезном начале обучения сына. Она поделилась, что ее сентябрь похож на "невесть что".

Украинская артистка Юлия Санина в этом году отдала сына в первый класс. Но решение о его обучении она приняла достаточно курьезно.

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Юлия Санина рассказала об обучении сына

Лидер группы The Hardkiss поделилась, что планировала отдать сына на онлайн-обучение. Но за несколько дней до первого сентября она свое мнение изменила.

Я в последний момент решила, что ему будет сложно на онлайн-обучении и буквально через неделю нашла ему школу. Весь сентябрь я закрывала переезд, бытовые и учебные вопросы своего ребенка и только теперь смогла успокоиться.

– призналась артистка.

"Для человека, привыкшего все планировать заранее, мой сентябрь превратился в невесть что. Но такие уж реалии. Я с задачей справилась", – добавила она.



Юлия Санина о сыне / Фото с инстаграм-сториз

Кто из звездных детей пошел в первый класс