Унижали из-за веса: Юлия Юрина рассказала, как принимала участие в "Голосе страны" и Нацотборе

Украинская певица Юлия Юрина неоднократно участвовала в разных музыкальных шоу и конкурсах. В частности, она была участницей "Голоса страны 6" и участвовала в Нацотборе на Евровидение 2019. Однако выяснилось, что в обоих проектах она столкнулась с унижением из-за веса.

Певица отметила, что подобные высказывания оказывают значительное влияние на людей с расстройствами пищевого поведения (РХП). Такое расстройство есть и у нее самой. Поэтому Юлия убеждена, что сегодня недопустимо оскорблять кого-то из-за веса или внешнего вида.

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Юлию Юрину унижали из-за веса на "Голосе"

Как рассказала исполнительница, одна из стилисток вокального шоу говорила, что у нее "слоновьи колени", что она "корова" и что ей "надо похудеть".

Первое, что мне говорили стилисты на шоу "Голос страны" – что у меня слоновые колени, что я корова, что мне нужно похудеть. Я запомнила эту стилистку, и у нас еще несколько раз было с ней сотрудничество. Когда я ее видела, не могла собраться на площадке,

– рассказала артистка

Выступление Юлии Юриной на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Похожая ситуация на Нацотборе Евровидения

Тогда Юлия выступала в костюме от Фролова. Это один из ее любимых дизайнеров. Однако выяснилось, что перед выступлением главный режиссер конкурса сказала, что певице не подходит этот наряд, потому что у нее "нет кубиков на животе", а это якобы ненормально и нужно подкорректировать образ.

После генерального прогона главный режиссер меня заводила в рубку, где были экраны, показывала мне мое выступление и говорила: "Посмотри, у тебя нет кубиков на животе. Что это за костюм? Тебе надо его закрыть, это ненормально, некрасиво",

– поделилась Юлия.

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