"6 километров до нуля": Юлия Верба после критики купила авто для ВСУ и поехала на фронт
Источник:Юлия Верба
Юлия Верба недавно попала в скандал из-за того, что почти не распространяла сборы на ВСУ. Однако теперь блоггерша шокировала фанатов – она за собственные деньги купила 4 автомобиля для военных и отправилась в Запорожскую область.
В инстаграмме блогерша показала кадры из поездки в Запорожскую область и объявила о сборе на приборы ночного видения. Верба призвала помочь донатами для 117-й отдельной механизированной бригады.
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Верба отправилась на передовую
Оказывается, блоггерша поехала на передовую, чтобы лично отвезти на передовую 4 авто, которые купила для Вооруженных Сил Украины. По словам Юлии, они стоили 600 тысяч гривен.
Верба купила авто для ВСУ / Фото с ее инстаграм-сторис
Я их купила сама, без сборов, от себя… Машины выбирал батальон… Мы везем эти авто сами. Ехать 1200 километров,
– сказала блоггерша.
Первая остановка была в Орехове. Верба опубликовала фото возле разбитой многоэтажки. Одета блоггерша была в камуфляжную форму и бронежилет.
Юлия Верба приехала в Орехов / Фото с ее инстаграммы
Впоследствии Верба поделилась другими фотографиями. Она отметила, что уже находится за 6 километров от "нуля" – в селе Малая Токмачка. Она также показала фото с военными.
Верба поблизости Малой Токмачки / Фото с ее инстаграмм-сторис
Юлия также поделилась с подписчиками кадрами разбитого города, уничтоженного оккупантами. Многие постройки стояли поврежденные и пустые.
Верба показала уничтоженный город / Фото с ее инстаграм-сторис
Блогерша призвала подписчиков присоединиться к сбору на три прибора ночного видения для 117 отдельной механизированной бригады.
"Вы сами видели ребят. Они работают на нуле! 6 километров от оккупации! Им очень нужно глаза на эвакуации. Это спасет жизнь чьему-то папе, сыну, брату", – написала Юлия.
Раньше Вербу критиковали
- Недавно блогер раскритиковали за то, что она не распространяет собрание на ВСУ. Стендап-комик Антон Тимошенко подчеркнул, что Юлия активно показывает свою жизнь, но не рассказывает о войне
- Верба тогда ответила комику и заявила, что делает тихо донаты и не хвастается тем, как помогает войску. Она считает, что показывать это миру не нужно.
- В то же время Антон Тимошенко записал обращение ко всем инстаграм-блоггерам. Он объяснил, почему нужно "мериться донатами" и показывать их своей аудитории. По его мнению, это важно делать, чтобы подписчики последовали примеру.
- В то же время рэпер Yarmak, который служит в ВСУ, говорил, что действия Вербы – это последствия российской блоггерской пропаганды с нарративами "Я вне политики" и "Воюют политики, а страдает народ".