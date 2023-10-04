"6 километров до нуля": Юлия Верба после критики купила авто для ВСУ и поехала на фронт

Юлия Верба недавно попала в скандал из-за того, что почти не распространяла сборы на ВСУ. Однако теперь блоггерша шокировала фанатов – она за собственные деньги купила 4 автомобиля для военных и отправилась в Запорожскую область.

В инстаграмме блогерша показала кадры из поездки в Запорожскую область и объявила о сборе на приборы ночного видения. Верба призвала помочь донатами для 117-й отдельной механизированной бригады.

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Верба отправилась на передовую

Оказывается, блоггерша поехала на передовую, чтобы лично отвезти на передовую 4 авто, которые купила для Вооруженных Сил Украины. По словам Юлии, они стоили 600 тысяч гривен.



Верба купила авто для ВСУ / Фото с ее инстаграм-сторис

Я их купила сама, без сборов, от себя… Машины выбирал батальон… Мы везем эти авто сами. Ехать 1200 километров,

– сказала блоггерша.

Первая остановка была в Орехове. Верба опубликовала фото возле разбитой многоэтажки. Одета блоггерша была в камуфляжную форму и бронежилет.



Юлия Верба приехала в Орехов / Фото с ее инстаграммы

Впоследствии Верба поделилась другими фотографиями. Она отметила, что уже находится за 6 километров от "нуля" – в селе Малая Токмачка. Она также показала фото с военными.



Верба поблизости Малой Токмачки / Фото с ее инстаграмм-сторис

Юлия также поделилась с подписчиками кадрами разбитого города, уничтоженного оккупантами. Многие постройки стояли поврежденные и пустые.



Верба показала уничтоженный город / Фото с ее инстаграм-сторис

Блогерша призвала подписчиков присоединиться к сбору на три прибора ночного видения для 117 отдельной механизированной бригады.

"Вы сами видели ребят. Они работают на нуле! 6 километров от оккупации! Им очень нужно глаза на эвакуации. Это спасет жизнь чьему-то папе, сыну, брату", – написала Юлия.

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