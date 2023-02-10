Лучшие времена наступят – Joker Out из Словении о Евровидении, TVORCHI и выступлении в Ливерпуле

Сезон Евровидения 2023 в самом разгаре – страны выбирают представителей на конкурс и чуть ли не каждый день появляются все новые и новые песни. В частности, свой выбор сделала Словения. На внутреннем отборе там выбрали молодую и энергичную группу Joker Out, которая будет представлять страну в Ливерпуле.

О том, что группа представит Словению на конкурсе, стало известно еще осенью 2022 года, а на днях вышла песня, с которой они будут выступать на конкурсе в Ливерпуле. Joker Out основан еще в 2016 году и приобрел безумную популярность в своей стране – там они являются номинантами и победителями различных премий.

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Сейчас в группе 5 участников – вокалист Боян, гитаристы Крис и Ян, басист Наце и барабанщик Юре. В прошлом году у ребят вышел второй студийный альбом, в этом году они будут защищать честь своей страны на конкурсе Евровидения.

24 Канал продолжает спецпроект "На украинскую вечеринку в Британию", в рамках которого мы общаемся с участниками Евровидения, которое вместо Украины принимает Соединенное Королевство. И начинаем новую часть нашего проекта разговором с группой Joker Out.

Не было тех результатов, которых хотела Словения, – почему Joker Out выбрали на закрытом отборе

Каждый год Словения обычно выбирала представителя на Евровидение на открытом национальном отборе EMA. В этом году вас избрали на закрытом отборе. Это была ваша инициатива или вам предложили?

Последние несколько лет Словения не получала тех результатов на Евровидении, которые хотела бы. Поэтому даже участие нашей страны в конкурсе было под вопросом и вызвало немало дискуссий среди людей. Поэтому наш вещатель решил поступить так, чтобы показать, что мы можем быть успешными на конкурсе.

У нас сейчас много концертов, например, в октябре у нас будет большое шоу, на которое распродано большинство билетов. Это была не наша инициатива. Нас попросили, и мы согласились.

Хотя мы планировали подаваться на национальный отбор. Но нам предложили персонально, поэтому мы сказали "Да".

За последние 10 лет Словения только 4 раза проходила в финал Евровидения и лучшим результатом является 14 место.

Ваша песня называется Carpe diem (с латинской "Лови момент"). Могли бы вы рассказать больше о ней? О чем эта песня и какой месседж вы хотите донести со сцены Евровидения?

Эта песня хорошая и атмосферная. Смысл прост: жизнь – это больше, чем ты можешь увидеть, и больше, чем мир тебе демонстрирует. События в мире сейчас давят на нас, ведь происходят ужасные вещи и люди подавлены. Наверное, это началось еще с пандемии COVID-19 и продолжается до сих пор. В информационном пространстве очень много стресса, тревоги и негатива.

Поэтому наша песня о том, что нужно смотреть на жизнь под другим, более позитивным, углом.

Carpe diem – Joker Out: смотрите видео

Была ли песня написана специально для Евровидения?

И да, и нет. Мы начали работать над этой песней, планируя участвовать в национальном отборе… Хотя, все-таки да, эта песня написана для Евровидения, но она сделана в нашем классическом стиле.

То есть, мы не пошли своего рода на компромисс с собой и сделали песню в духе нашей группы.

Представим так хорошо, насколько возможно – группа о результате на Евровидении

Фанаты очень высоко оценили вашу песню, но и вы, вероятно, понимаете, что композиция является частью успеха. Многое зависит от выступления на сцене Евровидения. Есть ли у вас видение номера в Ливерпуле?

На самом деле, мы уже выступали и даже видели свое выступление на национальном телевидении. Мы поняли, что людям понравилась наша энергетика, то, что на сцене мы являемся самими собой, будто это просто наш концерт. Потому мы точно сохраним этот дух и на сцене Евровидения.

К сожалению, рядом с нами не будет слушателей, как на концертах, ведь именно они делают эту классную атмосферу, но мы постараемся сохранить ее и на сцене в Ливерпуле.

Наше выступление будет трехминутным концертом группы Joker Out.

Carpe diem – Joker Out: смотрите видео выступления

Вы довольно популярная группа в своей стране. Не чувствуете ли из-за этого особой ответственности за свой результат на конкурсе?

Возможно, не из-за нашей популярности, скорее из-за того, что не было нацотбора, мы были избраны на закрытом отборе и у нас нет четкого доказательства, что Словения хотела бы отправить на конкурс именно нас. Поэтому ответственность за выступление на Евровидении немного больше, но мы не слишком зацикливаемся на этом, мы верим в себя и мы знаем, что наша песня хороша и то, что мы сможем представить Словению так хорошо, как это только возможно.

Словения уже более 20 лет не была в десятке лучших на Евровидении. Вы готовы исправить это?

Конечно готовы!

Знаю, что вы давно наблюдаете за Евровидением и на вашем сайте отмечено, что ваша любовь к конкурсу началась с песни "Дикі танці", которая представляла Украину в 2004 году. Какие ваши любимые песни из конкурса?

Крис: Waterloo ABBA (Швеция 1974 г.);

Боян: Molitva Марии Шерифович (Сербия 2007);

Нате: "Дикі танці" Русланы (Украина 2004)

Юрий: Fairytale Александра Рыбака (Норвегия 2009)

Ян: Fairytale Александра Рыбака и Sentimentai Моники Лю (Литва 2022).

Что касается любимой песни от Украины, то ребята сначала назвали "Дикі танці", но потом вспомнили о SHUM группе Go-A и спели эту песню.

SHUM в исполнении Joker Out: смотрите видео

Ждем встречи, – Joker Out о TVORCHI

Как вы знаете, у Украины сейчас не лучшие времена, но даже несмотря на это мы не забываем о прекрасном – о музыке и об искусстве и даже впервые в истории Евровидения мы провели национальный отбор у станции метро, где победила группа TVORCHI. Слышали ли вы эту песню?

Крис: Мне очень понравилось выступление и даже не верится, что это было на станции метро под землей. Как минимум, оно так не смотрится и это было очень круто, я даже не знаю, что добавить.

Боян: Ждем, чтобы услышать их на сцене Евровидения и, конечно, встретиться с ребятами.

Что бы вы хотели сейчас сказать украинцам, в частности, тем, кто будет смотреть Евровидение в мае?

Хотелось бы сказать, что наступят лучшие времена. Carpe diem (ловите момент – 24 Канал). Каждый день. И как мы поем в своей песне: "Жить по полной, будто завтра не будет".



Joker Out / Фото из инстаграма группы