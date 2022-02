Джон Ледженд приедет в Украину: что известно о всемирно популярном певце и его песнях

Недавно руководство популярного львовского фестиваля Leopolis Jazz Fest 2022 объявило, что первым хедлайнером события стал звезда американского соула Джон Ледженд! Уже летом певец приедет в Украину.

Известно, что Джон Ледженд выступит на главной сцене фестиваля 26 июня. Поэтому украинские фаны с нетерпением ждут приезда автора хита All of me.

Не пропустите Leopolis Jazz Fest 2022: какая мировая звезда стала первым хедлайнером фестиваля

Джон Ледженд выступит в Украине: что известно об исполнителе

Настоящее имя артиста не Джон Ледженд, а Джон Стивенсон, и родился он 28 декабря 1978 года в Спрингфилде, штат Огайо, в многодетной семье. Музыка окружала мальчика с детства, ведь его бабушка посещала церковный хор и часто брала туда внучка.

Джон Ледженд выступит в Украине / Фото из инстаграма

Уже в студенческие годы Ледженд начал серьезно заниматься музыкальным творчеством и стал лидером группы, в которой выступал в стиле а капелла. Мощным толчком в развитии карьеры Джона Ледженда стала его встреча с Канье Уэстом.

Именно этот рэпер увидел в молодом исполнителе исключительный талант и предложил ему сменить фамилию на что-то более громкое – на Ледженд, что в переводе означает "легенда".

Джон Ледженд и Канье Уэст / Фото Getty Images

Уже в 2004 году вышел дебютный альбом Джона Ледженда под названием Get Lifted. Продажи альбома были сумасшедшими, а сам он занял 7 позицию чарта Billboard 200. Пластинка получила признание критиков и завоевала Грэмми за лучший R&B-альбом. Еще 2 награды Ледженд получил как лучший молодой исполнитель и за лучший R&B-вокал.

Певец некоторое время выступал "на разогреве" у других звезд, к примеру, у Алиши Кис, однако нужно было двигаться дальше, так что в октябре 2006 года состоялся релиз второго студийного диска исполнителя под названием Once Again. Пластинка снова набрала популярность и достигла 3 места в чарте Billboard 200, а композиция Heaven завоевала Грэмми в 2007 году.

Что известно о Джоне Ледженде / Фото из инстаграма

Хит All Of Me

Особенной для творчества Джона стала композиция All Of Me. Она достигла вершины международного хит-парада Billboard Hot 100 и оставалась на пике в течение трех недель.

По итогам года All Of Me признали одной из наиболее продаваемых композиций на территории Великобритании и США. А также в клип сингла вошли кадры со свадебной церемонии Джона Ледженда и его возлюбленной Крис Тайген. Кстати, у пары двое детей.

К слову, Джон и Крисси снова хотели увеличить свою семью, однако модели не удавалось забеременеть. В 2020 году Тайген объявила, что она при надежде, однако позже стало известно, что у знаменитости случился выкидыш. Крисси долго страдала от потери и часто признавалась, что не может оправиться от трагедии.

Джон Ледженд с семьей / Фото из инстаграма

За певческий талант мужчину наградили Оскаром, ведь в 2014 году он записал песню Glory к фильму "Сельма".

В 2019 году певец впервые присоединился к американскому музыкальному шоу "Голос"в качестве ментора. В прошлом году его подопечный Мэйлин Джармон выиграл в проекте.

Джон Ледженд выступит в Украине / Фото из инстаграма

Кроме певческой карьеры артист пробует себя в кино. Он дебютировал в небольшой роли в фильме "Блюзмены". В 2016 году Ледженда пригласили сняться в мюзикле "Ла-Ла Ленд", где его коллегами стали Эмма Стоун и Райан Гослинг.

Лучшие композиции John Legend

