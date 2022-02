Джон Ледженд приїде в Україну: що відомо про всесвітньо популярного співака і його пісні

Нещодавно керівництво знаменитого львівського фестивалю Leopolis Jazz Fest 2022 сповістило, що першим хедлайнером події став зірка американського соулу Джон Ледженд! Вже влітку співак завітає до України.

Відомо, що Джон Ледженд виступить на головній сцені фестивалю 26 червня. Тож, українські фани із нетерпінням чекають приїзду автора хіта All of me.

Джон Ледженд виступить в Україні: що відомо про виконавця

Справжнє ім'я артиста не Джон Ледженд, а Джон Стівенсон, й народився він 28 грудня 1978 року в Спрінгфілді, штат Огайо, у багатодітній родині. Музика оточувала хлопчика з дитинства, адже його бабуся відвідувала церковний хор і часто брала туди онука.



Джон Ледженд виступить в Україні / Фото з інстаграму

Вже у студентські роки Ледженд почав серйозно займатись музичною творчістю й навіть став лідером гурту, у якому виступав в стилі а капелла. Потужним поштовхом для розвитку кар'єри Джона Ледженда стала його зустріч із Каньє Вестом.

Саме цей репер побачив у молодому виконавці винятковий талант й запропонував йому змінити прізвище на щось гучніше – на Ледженд, що у перекладі означає "легенда".



Джон Ледженд і Каньє Вест / Фото Getty Images

Вже у 2004 році вийшов дебютний альбом Джона Ледженда з назвою Get Lifted. Продаж альбому був шалений, а сам він зайняв 7 позицію чарту Billboard 200. Платівка отримала визнання критиків і завоювала Греммі за найкращий R&B-альбом. Ще 2 нагороди Ледженд отримав як найкращий молодий виконавець і за найкращий R&B-вокал.

Співак деякий час виступав "на розігріві" в інших зірок, до прикладу, в Аліши Кіс, проте треба було рухатись далі, тож у жовтні 2006 року відбувся реліз другого студійного диска виконавця під назвою Once Again. Платівка знову набрала популярності і досягла 3 місця у чарті Billboard 200, а композиція Heaven виборола Греммі у 2007 році.



Що відомо про Джона Ледженда / Фото з інстаграму

Хіт All Of Me

Особливою для творчості Джона є композиція All Of Me. Вона досягла вершини міжнародного хіт-параду Billboard Hot 100 та залишалася на піку протягом трьох тижнів.

За підсумками 2013 року, All Of Me визнали однією з найбільш продаваних композицій на території Великої Британії та США. А також, до кліпу синглу увійшли кадри з весільної церемонії Джона Ледженда і його коханої Кріссі Тайген. Пізніше у пари народилось двоє дітей.

До слова, Джон і Кріссі знову хотіли збільшити свою родину, проте моделі не вдавалось завагітніти. У 2020 році Тайген оголосила, що вона при надії, проте пізніше стало відомо, що у знаменитості трапився викидень. Кріссі довго страждала від втрати й часто зізнавалась, що не може оговтатись від трагедії.



Джон Ледженд зі сім'єю / Фото з інстаграму

За співочий талант чоловіка нагородили Оскаром, адже у 2014 році він записав пісню Glory до фільму "Сельма".

У 2019 році співак вперше став долучився до американського музичного шоу "Голос" у ролі ментора. Того року його підопічний Мейлін Джармон виграв у проєкті.



Джон Ледженд виступить в Україні / Фото з інстаграму

Окрім співочої кар'єри, артист випробовує себе у кіно. Він дебютував з невеликою роллю у фільмі Блюзмени. У 2016 році Ледженда запросили знятись у мюзиклі "Ла-Ла Ленд", де його колегами стали Емма Стоун і Раян Гослінг.

