Этот "русский мир" убивает украинцев, – лидер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ о запрете российской музыки в Украине

Лидер популярной группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец полностью поддерживает решение о запрете российской музыки в Украине. Он подчеркнул, что этот запрет должен действовать вечно.

Депутаты Верховной Рады 19 июня одобрили законопроект о запрете российской музыки в общественных местах Украины. Сергей Танчинец в комментарии 24 канала объяснил, почему это важно.

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Лидер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ о запрете русской музыки

Сергей Танчинец подчеркнул, что музыку врагов нужно забронировать везде, где можно, потому что она является признаком присутствия "русского мира".

Этот "русский мир" убивает украинцев. Поэтому российская музыка не должна быть нигде в Украине. И я категорически против того, что этот запрет временный. Он должен быть вечным, потому что Россия и ее культура враждебны для нас. Так было столетиями до сегодняшнего дня и будет долгое время в будущем,

– подчеркнул Танчинец.

В Раде заявили о создании перечня российских артистов, на которых этот запрет не будет распространяться. Речь идет об исполнителях, которые осуждают войну России против Украины. Сергей признался, что он негативно относится к так называемым "хорошим русским" и против того, чтобы их музыку транслировали в Украине.

Сергей Танчинец о запрете русской музыки: смотрите видео онлайн

Запрет русской музыки в Украине: позиции звезд

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин считает, что за российской музыкой шли российские бомбы.

Певица Тина Кароль лишь поддерживает это решение и выступила с инициативой "навести порядок" с концертами в поддержку Украины.

Заметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину многие звезды отказались от русского языка. Те, кто годами пел на русском, сейчас презентуют невероятно красивые песни на родном языке. Артисты, которые находятся за границей, пропагандируют украинскую культуру и знакомят мир с нашим мелодичным языком. Украинские песни постоянно раздаются на благотворительных концертах за границей, на футбольных матчах и т.д. Именно украиноязычный трек победил на песенном конкурсе Евровидение-2022.