"Это Украина, грамотеи": Бедняков показал, как россияне осквернили стелу в его родном Мариуполе

Российские оккупанты наводят свои порядки в разрушенном Мариуполе. Вместо того чтобы вернуть в город свет, воду и газ, они деукраинизируют стелу на въезде. На этот цинизм "русского мира" отреагировал Андрей Бедняков.

В апреле сестра Андрея Беднякова выехала из Мариуполя и увезла тело матери, погибшей там во время осады. Сейчас она в безопасности, но шоумен продолжает показывать, что происходит в городе его детства. Все сине-желтое там меняют на российский триколор.

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Как выглядит стела на въезде в Мариуполь

Одно из первых, за что взялись россияне в Мариуполе, – это стела на въезде в город. До июня 2022 года она была сине-желтой, а сейчас – в цветах флага страны-агрессорки. Более того, украинскую букву "і" оккупанты убрали и втулили на ее место свою "ы".

Сколько краски вы бы не использовали, вы никогда не сможете уничтожить сине-желтые цвета. Мариуполь – это Украина, грамотеи. Они даже сняли год основания. Чтобы мы не помнили нашу историю. Ведь история "должна быть" только их. Учителя хр*новы,

– написал Андрей Бедняков.

На его эмоциональную публикацию отреагировала коллега из "Орла и решки" Леся Никитюк. "Пару дней и перекрасим", – высказалась телезвезда.

"В цвет своей тряпки покрасили! В голове не укладывается, как можно быть такими наглыми тварями в ХХІ веке? Чтобы брать чужое! Ненавижу";

"Зачем они только краску тратили, им скоро убегать, а они живописью занимаются";

"Мусор вывезти, завалы разобрать – это они не могут, зато название в цвет своей тряпки перекрасить – это пожалуйста. Вся суть – жить на куче мусора, размахивая своим триколором";

"Орковский режим – разрушить, не видеть глобальных проблем, создать вспышку холеры и перекрашивать все в триколор".

Что было со стелой раньше Долго не "парились": стелу при въезде в Мариуполь оккупанты изменили с помощью куска металла

Что Андрей Бедняков говорит о Мариуполе

Стоит напомнить, что Андрей Бедняков не в первый раз публикует кадры из оккупированного Россией Мариуполя. В профиле с 1,8-миллионной аудиторией он показывал: