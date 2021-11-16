Это так оценили, – продюсер Владимир Бебешко рассекретил свою пенсию

65-летний Владимир Бебешко – автор десятков культовых хитов украинских звезд. Всю свою жизнь саунд-продюсер посвятил творчеству и сейчас продолжает работать на домашней студии. Все потому, что от государства получает мизерную пенсию.

Именно он аранжировал и доводил до ума все "золотые" хиты группы "ВИАГра", был музыкальным советником Натальи Могилевской, Кузьмы Скрябина и причастен к карьерному взлету Тины Кароль. За десятки лет в шоу-бизе Владимир Бебешко не получил ни одной государственной награды, поэтому его пенсия составляет всего 1 800 гривен.

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Я почетный украинский пенсионер, и получаю ежемесячно 1 800 гривен пенсии. Очень доволен. Это так оценило государство мою работу,

– рассказал Владимир Бебешко.

Однако саунд-продюсер не жалуется на судьбу, а до сих пор работает. Правда, только в свое удовольствие. Единственным утешением Бебешко остаются Карпаты, где он раз за разом вспоминает о лучшем друге – Андрее Кузьменко.

"Приезжаю, обнимаю старинный дуб, которому сто лет. От него идет энергетика, с ним лучше пообщаться, чем с плохим человеком", – поделился продюсер.