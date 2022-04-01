Россия продолжает отправлять своих солдат в Украину насмерть. Потап ведет активную борьбу на информационном фронте и призывает военных отказываться от войны.
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Потап обратился к российским военным
Рэпер опубликовал в своем инстаграмме видео, в котором призвал российских военных отказываться от службы в армии. Ролик под названием "5 способов избежать армии и остаться в живых" сняли специально для россиян, которых сейчас призывают на службу.
В видео перечислены методы, которые могут помочь россиянам избежать службы в армии России:
- отказаться воевать по личным убеждениям;
- получить справку о непригодности к службе;
- избегать вручения повестки;
- уйти в отпуск;
- не находиться по месту прописки.
Напомним, 1 апреля в России стартовал новый призыв в армию. Российские власти стремятся набрать людей, которые будут воевать против украинцев. Путин хочет отправить в Украину еще больше россиян, для которых здесь есть только два выхода – смерть или плен.
Как избежать службы в армии России: смотрите видео онлайн