Это произошло внезапно, – почему Наталья Холоденко не общается со звездным кумом Юрием Ткачом

Два года назад Наталья Холоденко крестила дочь Вивьен, а в кумовья взяла звезд шоу-биза – Екатерину Кухар и Юрия Ткача. С юмористом они были лучшими друзьями, однако в последнее время не общаются вообще. Кто стал этому причиной, читайте ниже.

В новом интервью психолог Наталья Холоденко призналась, что последние несколько лет были для нее крайне тяжелыми. Она поправилась на 15 килограммов, оказалась в шаге от диабета и переболела коронавирусом. Однако самым большим ударом для знаменитости стало то, что от нее отвернулись близкие друзья.

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"Довольно близкие мне друзья объединились против меня. В эту воронку попало такое количество людей, что это напомнило мне буллинг в школе", – призналась Наталья Холоденко.

Более того, она намекнула, что "к сознательной травле" причастен ее звездный кум Юрий Ткач. Единственное, о чем обмолвилась психолог, – их общение резко оборвалось более пол года назад.

Мы не общаемся. Меня не приглашают на дни рождения. И для меня это произошло как-то внезапно, в один момент,

– поделилась Холоденко.

Она призналась, что Юрий Ткач якобы из-за гастролей не смог приехать на день рождения крестницы, а подарок Вивьен передала его жена Виктория.



Наталья Холоденко с кумовьями / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Натальи Холоденко с Юрием Ткачом