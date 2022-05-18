Это как красная тряпка, – Андрей Бедняков объяснил, почему россиянам "подгорает" через Мариуполь

Тревел-ведущий Андрей Бедняков родом из города-героя Мариуполя, который русские оккупанты нещадно ровняют с землей. Звезда считает, что такая ненависть в Кремле по трем причинам, одна из которых – несокрушимый полк "Азов".

За 84 дня войны Мариуполь не сдался, а героически из последних сил держит оборону. Как передает пресс-служба "Нового канала", Андрей Бедняков предположил, почему все россияне с такой ненавистью и жестокостью относятся к городу и его жителям.

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Почему россиянам "подгорает" из-за Мариуполя

Наверное, во-первых, город не покорился в 2014 году. Его освободили от образования тех самопровозглашенных формирований, которые пытались сделать Мариуполь тоже частью этих "республик". Во-вторых, "Азов". Для них это как-то "красная тряпка". И, в-третьих, наши воины просто так не отдадут эту территорию,

– высказался Андрей Бедняков.

К слову, ранее россияне обвиняли ведущего "измена своего города". Тогда он говорил, что украинец и не имеет никакой другой Родины: "В Мариуполь мы вернемся. Как и в Херсон, Мелитополь, Бердянск, Новую Каховку и другие города нашей страны".

Андрей Бедняков / Фото из пресс-службы Нового канала

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Андрей Бедняков о Мариуполе до оккупации

В то же время Андрей Бедняков считает, что Мариуполь непокорен не только из-за полка "Азов", но и из-за самих мариупольцев. Ведь, как уверяет звезда, за последние восемь лет сознание многих из них перевернулось, "русского мира" они точно не ждали.

"Я лично видел, сколько людей изменилось за это время. Знал достаточно тех, кто говорил, что нужно было и им "туда" присоединиться, а потом постепенно изменили свое мнение. Сначала же никто не понимал ничего, думали, что все будет хорошо, потом посмотрели, что произошло с Донецком, и поняли, что туда не хотят. Это я говорю о своих знакомых, соседях. Таких людей хватало", – признался телеведущий.

С особым трепетом Бедняков вспоминает молодежь Мариуполя, которая после событий 2014 года не расставалась с патриотической символикой Украины.

Однажды зашел в клуб, который как раз открывался, и там было очень много молодежи. И у каждого второго, наверное, на чехле телефона – символика Украины. Я был в шоке. Не мог себе такое представить. И это так классно,

– вспомнил Бедняков.