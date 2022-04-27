Война застала Андрея Беднякова за океаном на съемках шоу, но судя по всему, он уже вернулся в Украину, ведь здесь встретил своего соседа из Мариуполя. Мужчина был сторонником "русского мира", однако вырвавшись из оккупации, "запел" о Родине.
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История соседа Андрея Беднякова из Мариуполя
Как выяснилось, мужчина жил в том же районе Мариуполя, что и Андрей Бедняков. В детстве они вместе ходили на легкую атлетику, а в сознательном возрасте тот стал "поклонником "руzzского мира" и других трех букв каких-то "республик". Осенило его лишь в 37 лет, когда путинская армия сравняла город с землей.
Был прилет в дом. Квартиры больше нет. Родителей похоронил у них во дворе. Сами семьей едва выехали… А куда мне ехать. Это моя Родина. А к этим (очень грубое слово) я больше никогда не поеду! Они забрали у меня почти все,
– вспомнил Андрей Бедняков слова соседа.
"Родина. Как много в этом слове. Слово, которое может к тебе прийти и в 6 лет, и в 37", – добавил ведущий. Кроме того, он показал архивное видео, как ехал в Донецкую область в родной Мариуполь, и выразил надежду, что еще проедется по этой дороге.
Дорога Андрея Беднякова в Мариуполь: архивное видео
Полный текст публикации Андрея Беднякова:
Есть у меня один знакомый. Бывший сосед по району в Мариуполе. В детстве мы с ним ходили на легкую атлетику. Он был поклонником "руzzкого мира" и других трех букв каких-то"республик". И вот вчера я случайно встретил его на улице. Бог знает, где от Мариуполя. Я очень удивился.
– Привет.
– Привет.
– Как ты?
– Да как… Был прилет в дом. Квартиры больше нет. Родителей похоронил у них во дворе. Сами семьей едва выехали. Дочери 8 лет. Сыну 4.
– Прими мои соболезнования.
Расходимся. И тут я решил спросить:
– А почему же ты на территорию Украины выехал?
– А куда мне ехать. Это моя Родина. А к этим (очень грубое слово) я больше никогда не поеду! Они отняли у меня почти все.
Родина. Как много в этом слове. Слово, которое может к тебе прийти и в 6 лет, и в 37. На видео моя дорога домой. Мы еще по ней проедем.