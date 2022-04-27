Игорь Кондратюк всегда очень придирчиво относится к политикам. Он отмечает, что если человек решил идти во власть, то должен понимать, что на нем огромная ответственность, что постоянно нужно все совершенствовать.

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Игорь Кондратюк о Валерии Залужном

Продюсер признался, что сейчас больше "топит за Залужного, чем Зеленского".

Военный талант, мужество, героизм. Извините, за такие высокие слова, но сейчас они уместны. Тактический и стратегический талант Залужного и других военных Вооруженных Сил Украины, Генштаба и других защитников является для нас гарантом того, что мы будем вообще говорить об украинских властях,

– сказал Кондратюк.

И Игорь не скрывает, что у него много вопросов к власти. И они всегда: "Если ты ушел во власть, то должен понимать, что не сидишь на месте, а постоянно совершенствуешься. Если ко мне прислушаешься – я готов помогать. У меня такая позиция. Пожалуй, я критик по жизни, потому что ученый" .

Интервью Игоря Кондратюка: смотрите видео онлайн