Это было каторгой, – коллега Дженнифер Энистон рассказал, как снимался с ней в интимных сценах

Почти 20 лет назад на большие экраны вышел драматический фильм "Хорошая девочка", главные роли в котором сыграли Дженнифер Энистон и Джейк Джилленхол. На днях актер признался, что съемки интимных сцен со звездой "Друзей" были для него каторгой, ведь успешная коллега ему безумно нравилась.

На момент съемок романтической ленты "Хорошая девочка" Дженнифер Энистон уже была известной на весь мир благодаря роли Рэйчел Грин в ситкоме "Друзья". Тогда как 22-летний Джейк Джилленхол только начинал свою успешную актерскую карьеру. Как в фильме, так и в реальной жизни юноша по уши влюбился в опытную коллегу.

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Следовательно, съемки интимных сцен давались Джейку крайне трудно, ведь его чувства к Дженнифер Энистон были настоящими.

Это было каторгой. Но в то же время это не было каторгой. Это было смесью того и другого,

– неоднозначно заявил киноактер.

Однако почти 20 лет назад ему удавалось скрывать свою влюбленность, ведь он не оставался один на один с Энистон. Даже за их интимными сценами наблюдали несколько десятков человек.

"Любовные сцены такие неудобные, потому что за ними наблюдают 30, 50 человек. Это меня не возбуждает. Это удивительно механически и похоже на танец. Вам надо ставить хореографию на камеру", – поделился Джилленхол.



Дженнифер Энистон и Джейк Джилленхол / Кадр из фильма "Хорошая девочка"

, Джейк Джилленхол не первый раз заговорил о чувствах к Дженнифер Энистон. В апреле 2016 года он рассказывал People , что "годы был влюблен" в коллегу по фильму "Хорошая девочка".

Стоит добавить, недавно Шэрон Стоун также нарушала тему эротических сцен в фильме "Основной инстинкт". По ее словам, кадры, которые вошли в историю мирового кино, были отсняты против ее воли. Режиссеры якобы не сообщали актрисе, что на экране будут видны ее интимные места.