Это была ошибка, – Макс Чмерковский признался, как продюсеры затащили его в шоу "Холостяк"

11 лет назад Максим Чмерковский стал первым украинским "Холостяком". Сейчас он сожалеет об участии в романтическом реалити. Как выяснилось, звезда отказывал продюсерам, но те нашли аргумент, перед которым он был бессилен.

На роль первого героя украинской версии "Холостяка" выбрали "короля латыни" Максима Чмерковского. К тому времени он прославился на "Танцах со звездами" в США, а на нашем телевидении появился как заокеанский принц. Как оказалось, этот образ, как и сам формат шоу, категорически не понравился танцовщику, но его заманили в проект большой целью.

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Как Макса Чмерковского затащили в "Холостяк"

На так называемых переговорах продюсеры заверили Максима, что своим участием в "Холостяке" он покажет украинским телезрительницам, какими должны быть отношения. Танцовщику обрисовали все так, что он согласился спасти женщин от насилия и нетрезвых избранников.

Мне сказали, что в Украине есть проблема – большое количество девушек на одного мужчину. Мужчины этим пользуются, могут позволить себе поднять руку, напиться. Хотели, чтобы я был тем мужчиной, который показывает, что может быть иначе. Пока они договорили это предложение, я уже был готов,

– заявил Максим Чмерковский.

Однако с первой вечеринки звезда понял, что "Холостяк" – это огромная ошибка. Все потому, что не в его принципах выбирать среди женщин лучшую.

"Это была огромная ошибка. С одной стороны, я должен был быть принцем на коне с саблей, с другой – передо мной 25 человек, и я тычу пальцем: "Ты – да, ты – нет". Это так глупо. Это не фундамент для хороших, правильных отношений", – отмечает Макс Чмерковский.

Максим Чмерковский на шоу "Холостяк" / Фото из соцсетей

Он добавляет, что самыми ужасными эпизодами были церемонии роз. Максим должен был отказывать девушками, которые "почему-то влюбились", хотя ничего о нем не знали и видели всего полторы минуты.

Почему Макс Чмерковский не смотрит "Холостяк" с женой

По словам танцовщика, его жена Пета обожает американский "Холостяк" и делает все, чтобы он смотрел шоу с ней. Однако Чмерковский не верит ни в отношения, построенные под прицелом камер, ни в искренность чувств главных героев.

Я говорю: "Посмотри, это же неправда, ему ("Холостяку" – ред.) так сказали продюсеры". Она мне: "Все, выйди из комнаты, ты мне мешаешь!". Так я договорился до того, что освободил себя от того, чтобы смотреть эту чушь,

– резко заявил Максим Чмерковский.