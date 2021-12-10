Это был дурдом, – Евгения Власова впервые рассказала, как экс-муж хотел ее вернуть.

Звезда 2000-х Евгения Власова была замужем за продюсером Дмитрием Костюком. Их "невротический" брак распался в 2008 году. Однако после официального разрыва мужчина пытался вернуть певицу.

43-летняя Евгения Власова неоднократно заявляла, что не была счастлива в браке с именитым продюсером "ВИА Гры". Их роман быстро перерос в супружескую жизнь, потому что певица забеременела от старшего на 13 лет Дмитрия Костюка. По ее словам, между ними никогда не было тепла и подлинных чувств.

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Артистка якобы "всегда уходила" от Костюка, но возвращалась из-за дочери Нины. На официальный развод она решилась только в 2008 году.

"Ни он, ни я в тот период не любили по-настоящему. Это были невротические отношения… Я не особо заметила развод, потому что мы вместе почти не жили. Это был дурдом всегда. Поэтому сказать, что я как-то страдала – нет, но выводы сделала", – подчеркнула Евгения Власова.

Костя Меладзе, Анна Седокова на свадьбе Власовой и Костюка / Фото из инстаграма

На проекте "Танцы со звездами" Евгения Власова впервые призналась, что никогда не любила своего мужа . Замуж за Дмитрия Костюка она вышла только потому, что забеременела.

После развода звезда окончательно поняла, что Дмитрий Костюк – не ее мужчина. Она всю жизнь мечтала о любимом, к которому можно прильнуть, а бывший всегда гасил ее романтические проявления.

Однако после разрыва продюсер пришел в себя и хотел вернуть Евгению Власову. Она же отказала ему, потому что не понимала, "зачем тянуть жалкое сосуществование".

Он пришел и сказал: "Давай восстанавливать отношения, начнём все сначала, новый дом, все новое". Я понимала, что нет,

– призналась Власова.

После этого у Костюка резко негативное отношение к экс-жене, потому что она для него "ушедшая". Более того, почти 10 лет он не общался с единственной дочерью Ниной и только три года назад стал платить алименты.