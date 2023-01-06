Эшли Олсен тайно вышла замуж: кто стал ее избранником

Американская актриса и дизайнер одежды Эшли Олсен тайно вышла замуж за художника Луи Эйснера, с которым познакомилась в 2015 году. Их свадьба прошла 28 декабря без внимания публики, но с несколькими десятками гостей.

В американских СМИ сообщают, что тайная церемония бракосочетания состоялась в имении в Бель-Эйр. На церемонию пригласили около 50 человек, среди них были и знаменитые сестры Мэри-Кейт и Элизабет Олсени. Больше деталей из происшествия неизвестно.

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Что известно о романе Эшли Олсен и Луи Эйснере

Журналисты сообщали, что пара познакомилась в 2015 году через совместных школьных друзей в Лос-Анджелесе. С тех пор они дружили. Где-то в 2017 году между ними завязался роман. Инсайдеры говорят, что увидели кольцо на руке девушки весной прошлого года, но тогда актриса не комментировала слухов.

Несмотря на то, что их роман длился 5 лет, только в сентябре 2022-го 36-летняя Эшли впервые вышла в свет со своим бойфрендом Луи. Это была мера для молодых ученых, которую устроил отец мужа Эрик Эйснер, основатель некоммерческой организации Young Eisner Scholars. К слову, мать Луи – фэшн-фотографка, дизайнер ювелирных украшений и бывшая редактор журнала Vogue Лиза Эйснер.



Эшли Олсен и Луи Эйснер в сентябре 2022 года / Фото из инстаграммы дизайнера

До Луи Эшли имела немало романов с мужчинами, в том числе с продюсером Мэттом Капланом, актером Джаредом Лето, ресторатором Скоттом Сартиано, велосипедистом Лэнсом Армстронгом и дизайнером одежды Грегом Чейтом.

Напомним, что родная сестра Эшли – Мэри-Кейт 2 года назад подала на развод с братом бывшего президента Франции Оливье Саркози. Только через год супругам удалось урегулировать весь раздел имущества и официально развестись. Вероятной причиной разрыва СМИ назвали обострение отношений, из-за которого пара никак не могла найти общий язык.