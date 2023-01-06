В американських ЗМІ повідомляють, що таємна церемонія одруження відбулася в маєтку в Бель-Ейр. На церемонію запросили близько 50 людей, серед них була й знамениті сестри Мері-Кейт та Елізабет Олсени. Більше деталей з події наразі невідомо.

Цікаво Дженніфер Лопес показала фото з весілля з Беном Аффлеком, яких раніше не було в мережі

Що відомо про роман Ешлі Олсен та Луї Ейснера

Журналісти повідомляли, що пара познайомилась у 2015 році на через спільних шкільних друзів у Лос-Анджелесі. З того часу вони товаришували. Десь у 2017 році між ними зав'язався роман. Інсайдери кажуть, що побачили каблучку на руці дівчини торік навесні, але тоді акторка не коментувала чуток.

Попри те, що їхній роман тривав 5 років, лише у вересні 2022-го 36-річна Ешлі вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом Луї. Це був захід для молодих учених, який влаштував батько чоловіка Ерік Ейснер, засновник некомерційної організації Young Eisner Scholars. До слова, матір Луї – фешн-фотографка, дизайнерка ювелірних прикрас і колишня редакторка журналу Vogue Ліза Ейснер.



Ешлі Олсен та Луї Ейснер у вересні 2022 року / Фото з інстаграму дизайнерки

До Луї Ешлі мала чимало романів з чоловіками, зокрема з продюсером Меттом Капланом, актором Джаредом Лето, ресторатором Скоттом Сартіано, велосипедистом Ленсом Армстронгом і дизайнером одягу Грегом Чейтом.

Нагадаємо, що рідна сестра Ешлі – Мері-Кейт 2 роки тому подала на розлучення з братом колишнього президента Франції Олів'є Саркозі. Лише через рік подружжю вдалось врегулювати увесь поділ майна та офіційно розлучитись. Ймовірною причиною розриву ЗМІ назвали загострення стосунків, через яке пара ніяк не могла знайти спільну мову.