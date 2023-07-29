"Мурашки по коже", "Это гимн": Jerry Heil довела фанатов до слез мощным треком об Украине

Украинская певица Jerry Heil выпустила песню "Благословенная Земля" ко Дню украинской государственности. Клип к треку снимали на родине артистки. В композиции упомянутые фигуры, которые формировали государственность Украины и события современности, влияющие на будущее. Новая песня уже растрогала многих поклонников.

Jerry Heil отмечает, что День украинской государственности должен занимать второе место по важности после Дня Независимости. Именно поэтому она решила презентовать новую песню на этот праздник.

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О чем песня "Благословенная земля"

Певица отмечает, что песня "Благословенная Земля" содержит и историческую подоплеку. В частности, в ней есть упоминания о боге грома Перуне, реке Почайне, в которой Владимир Великий крестил Русь, строительство валов Ярославом Мудрым и т.д.

Идейная вдохновительница этого гимна Анабелла рассказала мне о реке Почайной, в честь которой была названа станция метро в Киеве — реку, в которой Владимир Великий крестил Русь. Я, как и многие люди сегодня, не знала ни этого факта. Не знала и того, что от реки сохранилось только маленькое озеро в Киеве,

– призналась Jerry Heil.

Jerry Heil выпустила трек "Благословенная земля": видео

По словам артистки, ей было важно создать композицию, которую будут выполнять наши дети и внуки через годы. "Эта песня объединяет всех украинцев в едином чувстве уважения к родной земле и истории", - рассказала музыкант.

К песне также получился клип в особом для Jerry Heil месте – на ее малой родине, в селе Большая Бугаевка. В видео можно увидеть уникальные кадры Деденцевой пропасти, известной также как Сказочный овраг.

"Это всего 40 километров от Киева, однако мало кто знает о Деденцевой пропасти. Я считаю своей задачей показать украинцам, что невероятная красота в нашей стране чаится на каждом шагу — и ее нужно беречь", – добавляет артистка.

С премьерой Яну Шемаеву поздравила и ее мама.

Божьих благословений тебе, наша дочь, несущая свет по жизни, любящая свою родину и которой мы действительно можем гордиться. Ты наше счастье, мы очень любим тебя и очень благодарны Богу, что ты такая, как ты есть,

– написала она.

Реакция сети

В комментариях певице написали много приятных слов. Поклонники отмечают, что эта песня довела их до слез.

"Она, я плачу, это очень сильно, это невероятно глубоко".

"Очень чувствительная песня! Даже слезы потекли! Мы выстаем благодаря нашим защитникам и силе! Слава Украине".

"Спасибо, Оно, за все ваши песни, а особенно эту. Муравьи от нее! С праздником вас!"

"Песня-оберег, песня-гимн! Очень мощно!"

"Это невероятно красиво, сильно и искренне".

"Муравьи по коже, это шедевр!"

"Какая вы талантлива, Яна! Каждая песня в самое сердце".

"Ну не песни, а сами гимны. "Благословенная земля" уже в ушах играет еще со вчера".

"Оно, это очень сильная песня! Она передает силу духа, истории и рода нашей страны! Ты максимально уложилась в этот трек, клип…"

К слову, ранее Jerry Heil объявила о создании нового музыкального лейбла NOVA MUSIC. Первой ее подчиненной стала артистка Vitaliia (Виталия Грицак), известная по песне "Почему тебе, враждебно, не спится".