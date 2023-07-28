День государственности отмечается в тот же день, когда православные христиане чтят память князя Владимира Великого и День крещения Киевской Руси. 24 Канал собрал реакции звезд на этот выдающийся праздник.

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Почему празднуют сегодня? В Украине христианство передалось по наследству вместе с культурой Руси и именно поэтому датой для праздника государственности избрали 28 июля.

Этот государственный праздник был установлен только два года назад, но в этом году украинцы отмечают его в последний раз в этот день. Ведь в следующем году День украинской государственности будет отмечаться 15 июля из-за реформы ПЦУ.

Отметим, что сейчас Россия извращает историю нашего государства и хочет уничтожить суверенитет страны. Звезды поздравили украинцев и напомнили о важности этого праздника.

Сергей Бабкин

Музыкант отметил, что это святое очень важно во время войны с Россией. Он отметил, что сегодня нужно вспомнить, что украинское государство имеет более чем тысячелетнюю традицию.

Наши предки сделали цивилизационный выбор – Русь поддерживала связи с большинством европейских государств того времени. А мы продолжаем бороться за наше право жить в независимом государстве! Помним свою настоящую историю, чтим ее, какие бы сумасшедшие деды ни рассказывали об "Украину создал Ленин",

– сказал Бабкин.

Он показал милое фото с сыном в вышиванках. Они вместе на фотографии смотрят в небо.

Кристина Соловий

Артистка призналась, что ей День украинской государственности "очень по душе". По ее мнению, это возможность напомнить всем, что украинское государство имеет более чем тысячелетнюю традицию.

Вспомнить украинцев, которые боролись за нас, потомков, право жить и творить самостоятельное государство. Подумать обо всех, кто погиб в этой борьбе и бороться дальше будущего, в котором нам самим хотелось бы жить,

– написала Соловий.

Кристина пожелала украинцам чувствовать принадлежность к нации, где бы они ни были – во Львове, Днепре, Одессе, Германии, Португалии или Австралии. "Говорить по-украински повсюду, где ее понимают. Прославлять Украину там, где о ней мало знают", – добавила она.

Джамала

Певица отметила, что украинской государственности не 30 лет, возможно, 100 или даже тысячу лет. По ее словам, со времен Киевской Руси происходят весомые атрибуты нашего государства – в частности, трезубец и название денежной единицы.

От украинской государственности начала ХХ века мы унаследовали государственные символы (герб, гимн, флаг), демократические устои и соборность. Это наследие, которое завещали нам наши предки. Украинская государственность – это мы, это о каждом из нас. И сегодня мы как никогда осознаем, насколько важна сохранение истории, языка, традиций…,

– заявила Джамала.

Артистка добавила, что чем больше украинцы будут уважать традиции и ценности, тем больше будут сплочены и объединены в борьбе против врага.

Эктор Хименес-Браво

Известный шеф-повар рассказал поклонникам, что поинтересовался, что это за праздник.

Я раскопал, что у этого праздника даже есть специальный символ – 4 трезубца, которые означают борьбу, независимость, историю и идентичность… Украинская идентичность зародилась в далеком прошлом, и его не стереть. Россия всегда к этому стремилась,

– заявил Эктор.

Он пожелал украинцам не забывать, кто мы действительно есть.

Jerry Heil

Певица поздравила украинцев с Днем Государственности. По сей день она даже написала новую песню об Украине.

Муравьи при написании и записи достигали желудка! От осознания, что каждое слово – правда! Что мы действительно нация потомков величественных несгибаемых людей, что нам так удалось унаследовать такую невероятную красоту землю, что мы и сейчас достойны памяти наших предков и что наши потомки будут гордиться нами, – написала она.

Анна Саливанчук

Актриса уверена, что именно после полномасштабного вторжения России каждый украинец стал более украинизированным и патриотическим. По ее мнению, теперь такие праздники – гордость.

Мы перешли на украинский язык, больше стали любить вышиванки, а наши дети теперь поют только патриотические и украинские песни. Мы стали помогать друг другу, и они думали, что нас сломают, а сделали только сильнее. Потому что мы несгибаемая нация,

– написала Саливанчук.

Настя Каменских

Певица приобщилась к поздравлениям с Днем Украинской Государственности. Она заявила, что этот праздник символизирует нашу независимость, достоинство и национальную идентичность.

Пусть единство, гордость за нашу страну и несгибаемая вера в будущее всегда сопровождают нас на пути к процветанию и свободе. А нашей главной задачей остается показать всему миру, что мы имеем свою страну, свой народ, свою землю, свой язык и свою собственную историю!

– высказалась Каменских.

Олег Скрипка

Солист группы "Вопли Видоплясова" тоже поздравил всех украинцев с одним из главных государственных праздников.

"Пусть патриотический дух течет в жилах, а несокрушимый дух никогда не угасает", – пожелал он.