У нас нет такой специальности, – Jerry Heil рассказала, на кого учится в США

Певица Jerry Heil учится в американском музыкальном колледже Беркли. Артистка рассказала, что выбрала обучение там, поскольку в Украине нет специальности, которую она хотела получать.

Мечта Jerry Heil сбылась. Во время войны долгое время она была на благотворительных гастролях за границей, а затем отправилась на обучение в США.

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На кого Jerry Heil учится в США

Артистка учится в Бостоне. Она выиграла грант, который покрыл четверть стоимости обучения в Беркли. Остальную сумму Jerry Heil должна заплатить сама. Причиной того, что Jerry Heil улетела учиться в США, является специальность, которую будет получать.

Я пошла учиться туда, потому что у нас нет такой специальности. Это film scoring – я буду писать музыку к фильмам. Это была моя давняя мечта на протяжении всей жизни,

– призналась исполнительница.

Jerry Heil училась и в Украине, однако здесь не было такой специальности. Когда артистка получала образование, то выбирала, кем станет: певицей, музыкантом и т.д. В конце концов, поступила на хороводиригентский факультет. А в США теперь будет учиться тому делу, которым по-настоящему горит.

Напомним, в октябре артистка приехала в Украину перед днем рождения. Jerry Heil стремилась провести этот день дома. После приезда опубликовала символическое фото, на котором позировала с большим букетом хлопка. Она выступила с концертом во Львове и была в телеэфирах.