Помог известный человек, – Jerry Heil рассказала, кто оплатил ей дорогое обучение в США
Источник:ЖВЛ
Украинская певица Jerry Heil в этом году поступила в Беркли, где обучение стоит немало. Она призналась, что часть средств за нее заложили друзья, и теперь звезда отдает долг.
Украинская исполнительница Jerry Heil недавно приехала из США в Украину, чтобы отпраздновать здесь день рождения. В Америке звезда является студенткой, учится в Беркли.
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Jerry Heil рассказала о дорогом обучении
Артистка рассказала, что имела средства на обучение – она откладывала деньги раньше. Но потом решила купить отцу машину, чтобы он возил звезд и этим зарабатывал на жизнь.
Мои родители занимались салом, мясом. Постоянно на тяжелой работе. И я сказала: "Окей. Я покупаю машину и, папа, у меня есть знакомые артисты, будешь их возить..." И средства, которые я откладывала на обучение, они пошли сюда. Мои друзья заложили за меня средства, и теперь я постепенно отдаю долг,
– призналась Jerry Heil.
Артистка добавила, что заплатили за нее известные друзья, поэтому решила не рассекречивать, кто это был. "Мне помог один известный человек. Я просто не знаю, могу ли озвучивать, кто это, поэтому не буду говорить. Также из лейбла мне помогли люди".
Подробнее об обучении Jerry Heil
- Яна сдала экзамены в музыкальный колледж Беркли еще до войны, но узнала, что ее приняли – уже в апреле. Поэтому об этом звезда призналась аудитории уже когда была в пути в США. Она признавалась, что выиграла грант, покрывший четверть стоимости обучения.
- Jerry Heil учится на специальности film scoring – то есть создание музыки к кинофильмам. Это была давняя мечта певицы, к тому же, в Украине такой специальности нет.
- После вступления в Беркли артистка разорвала контракт с продюсерским центром Михаила Ясинского Secret Service. Но она уверила, что продолжит создавать песни для украинцев.