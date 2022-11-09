Помог известный человек, – Jerry Heil рассказала, кто оплатил ей дорогое обучение в США

Украинская певица Jerry Heil в этом году поступила в Беркли, где обучение стоит немало. Она призналась, что часть средств за нее заложили друзья, и теперь звезда отдает долг.

Украинская исполнительница Jerry Heil недавно приехала из США в Украину, чтобы отпраздновать здесь день рождения. В Америке звезда является студенткой, учится в Беркли.

Звезды в инстаграме: Wellboy создал новую страницу, а Дантесу стали неинтересные соцсети

Jerry Heil рассказала о дорогом обучении

Артистка рассказала, что имела средства на обучение – она откладывала деньги раньше. Но потом решила купить отцу машину, чтобы он возил звезд и этим зарабатывал на жизнь.

Мои родители занимались салом, мясом. Постоянно на тяжелой работе. И я сказала: "Окей. Я покупаю машину и, папа, у меня есть знакомые артисты, будешь их возить..." И средства, которые я откладывала на обучение, они пошли сюда. Мои друзья заложили за меня средства, и теперь я постепенно отдаю долг,

– призналась Jerry Heil.

Артистка добавила, что заплатили за нее известные друзья, поэтому решила не рассекречивать, кто это был. "Мне помог один известный человек. Я просто не знаю, могу ли озвучивать, кто это, поэтому не буду говорить. Также из лейбла мне помогли люди".

Подробнее об обучении Jerry Heil