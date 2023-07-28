Пошла по шоу, – известный ведущий раскритиковал пребывание Jerry Heil в США: реакция певицы
Источник:Jerry Heil
Ведущий канала "Исландия" Владимир Петров захейтил украинских знаменитостей, которые после начала полномасштабного вторжения переехали за границу, а теперь вернулись в Украину. Значительное внимание в своем обращении он уделил Jerry Heil.
Блогер вспомнил о дуэтной песне певицы из Alyona Alyona, которая называется "Родные мои". Где, по словам Владимира, Jerry Heil пела о том, что очень хочет на Пасху домой, но не может, потому что она в Штатах. Он отметил, что звезды возвращаются в Украину, поскольку за границей их никто не знает.
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Отметим, в сентябре прошлого года Jerry Heil перебралась в США. Там он учится в колледже. Но уже неоднократно приезжала в Украину, где активно занимается творчеством, дает интервью и снимается в развлекательном шоу.
"Она уже появлялась на канале "Львы на джипе", была у Яновича. Пошла по шоу", – высказался о возвращении исполнительницы Петров.
Jerry Heil отреагировала на слова ведущего "Исландии"
Артистку возмутили комментарии блоггера. Ее рассмешило, что двое взрослых мужчин обсуждают девушку, которая уехала учиться за границу. К тому же она подчеркнула, что часто возвращается в Украину.
Это просто смешно. Взрослые дяди в студии обсуждают, что я не на фронте, а в Штатах скучаю по стране. А это стыдно должно быть? А ничего, что я получаю знания и постоянно возвращаюсь домой?
– написала певица.
Реакция сети
В комментариях люди осудили высказывание блоггера. Они заметили, что Яна имела право выехать за границу на учебу, поэтому не следует ее оскорблять.
- "С Петровым вообще не стоит считаться. Это не тот, кого можно назвать человеком";
- "Думаю, не надо даже обращать внимание на такое. То, что они говорят, лишь показывает их негативные качества";
- "Мужчина удобно сидел в студии и осуждал других за то, что они сбежали с начала войны. Очень смело с его стороны";
- "Ничего удивительного. Это просто слишком высокая самооценка";
- "Вот что такое зависть".
Обучение Jerry Heil в Беркли: что известно
- Певица сдала экзамены в музыкальный колледж еще до войны, а уже в апреле ее причислили к вузу. Подписчикам она рассказала об этом 30 августа прошлого года.
- Как сообщила исполнительница, учиться создавать музыку для фильмов было ее детской мечтой.
- К тому же артистка рассказывала, что откладывала средства на учебу, но после начала большой войны решила купить отцу машину, чтобы он работал. Поэтому на обучение исполнительница одолжила средства у друзей.
- Jerry Heil поделилась, что год обучения на ее курсе стоит 40 тысяч долларов, из которых 10 тысяч покрывает грант. Так что исполнительница самостоятельно доплатила еще 30 тысяч.