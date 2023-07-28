Напомним, что Ольга Харлан тронула достойным поступком – она обыграла Анну Смирнову из России, а после встречи отказалась пожать ей руку. В итоге россияне добились дисквалификации украинки.
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На этот скандал отреагировала и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Спортсменка выразила восхищение поступком Харлан, ведь никакие награды не стоят потери достоинства.
Горжусь Ольгой Харлан. Награда не стоит утраты достоинства. Дисквалификация за рукопожатие, а не за поддержку русских преступников? Ваши моральные стандарты выходят за рамки нормы, FIE,
– написала Подкопаева.
Чемпионка также поделилась с подписчиками совместным фото с Ольгой Харлан.
Лилия Подкопаева с Ольгой Харлан / Фото с ее инстаграммы
В то же время в Инстаграм-сторис Подкопаева обратилась в Национальному олимпийскому комитету. Она призвала запретить участвовать россиянам в международных соревнованиях. "Не место для российских атлетов в Олимпийском спорте. #GameOverForRussia", – написала она в соцсети.
Лилия Подкопаева призвала не допускать россиян к соревнованиям / Скриншот
Что известно о скандале с Ольгой Харлан: коротко
- Ольга Харлан показала всему миру четкую позицию – Украина не хочет иметь никаких связей с Россией, а спортсмены из страны-агрессора не заслуживают никакого уважения.
- Скандал начался с того, что украинская фехтовальщица после победы отказалась пожать руку своей сопернице из России Анне Смирновой.
- Поэтому спортивное руководство решило ее дисквалифицировать. Более того, Ольгу могут отстранить на 60 дней, из-за чего она может пропустить командный чемпионат мира
- Ряд украинских спортсменов уже отреагировали на скандал вокруг Харлана. В частности, фехтовальщицу поддержала теннисистка Элина Свитолина.