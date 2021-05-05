Неожиданное заявление звезда опубликовала в минувшие выходные. 35-летняя модель plus-size призналась, что является анорексиком.

Стоит знать От анорексии до ожирения: главные причины расстройства пищевого поведения и как с этим бороться

Я анорексик, и я в процессе выздоровления. Я больше не стесняюсь сказать об этом вслух. Я – результат культуры, которая прославляет худобу и приравнивает ее к ценности, но теперь я сама буду писать свою историю. Я наконец в состоянии заботиться о теле, которое я наказывала всю мою жизнь, и я наконец свободна,

– написала Холлидей.

Она добавила, что похудела и почти поборола расстройство пищевого поведения, поэтому попросила не комментировать ее тело.

"Все, кто говорит: "В последнее время вы имеете здоровый вид "или" Вы похудели, так держать!", Прекратите! Не комментируйте мой вес, оставьте это при себе. Да, я похудела. Я исцеляюсь от расстройства пищевого поведения и впервые за всю свою жизнь регулярно принимаю пищу. Но когда вы приравниваете потерю веса к "здоровью" и соотносите ценность этого с чьим-то размером, то вы буквально говорите, что мы стали более ценными сейчас, потому что мы похудели и придерживаемся диеты", – отметила Тесс Холлидей.

В инстаграме звезда также оставила сообщение, которое посвятила всем, кто имеет проблемы с расстройствами питания.