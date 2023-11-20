Уже год вместе: Jerry Heil впервые показала своего парня
Источник:Jerry Heil
Jerry Heil долгое время скрывала личную жизнь от публики. Но на днях она открыла занавес и впервые показала своего парня.
Певица выставила несколько фото с избранником и отметила, что они вместе уже год. Фанов исполнительницы эта новость очень удивила. В то же время они отметили, что у звездной пары "хорошие детишки будут".
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Jerry Heil показала своего парня
Певица выставила общие фото с любимым. На фотографиях она появилась в коричневой куртке с распущенными волосами. В то же время, ее избранник был одет в черную куртку. К своему образу он добавил наушники. Парень Jerry Heil – блондин с голубыми глазами. Но на кадрах полностью не видно лицо парня.
Год. Я люблю тебя,
– отметила Яна.
Реакция сети
Фаны были поражены новостью, о чем написали в комментариях под публикацией исполнительницы.
- "Поздравляю вас";
- "Вы представляете, какие же хорошие детишки будут";
- "Что? Ура, поздравляю вас. Счастье вам, берегите друг друга";
- "А похожие какие";
- "Очень неожиданно";
- "Вот сюрприз так сюрприз".
Личная жизнь Jerry Heil
- В 2020 году в одном из интервью Яна рассказала, что оставалась девственной до 24 лет. Как рассказала артистка, она боялась близости.
- Уже в следующем году певица поразила своих поклонников, организовав нетрадиционную свадебную церемонию, посвященную исключительно себе. Артистка пригласила гостей, надела свадебное платье и даже поцеловалась с собой.
- Как-то знаменитость рассказывала, что ходила на свидание с индейцем, но тогда осознала, что видит свою жизнь только с украинцем.
- К тому же известно, что Яна – феминистка, однако она считает, что первый шаг в отношениях должен делать мужчина.