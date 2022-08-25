Jerry Heil представила свой первый трек с мамой: трогательное видео
Источник:инстаграмм Jerry Heil
Украинская певица Jerry Heil недавно изголосилась "продвигать" свою маму в шоубизнесе, поэтому записала вместе с ней первый "видеофит", исполнив песню-балладу "Несестры".
"Колаборацию" с мамой Людмилой артистка представила в День Независимости Украины. Она призналась, что мама всю жизнь мечтала петь, поэтому 24 августа для нее теперь тоже стало личным, ведь она стала частью украинской музыки.
К слову Ее мечта была разбита, – Jerry Heil рассказала, как строит карьеру мамы в шоубизе
"С Днем нашей независимой культуры, музыки, языка, а значит – нации! Надеюсь, вы уже почистили плей-листы от оккупантских треков, потому что у нас с мамой для вас музыкальная открытка! Песня-баллада #НЕСЕСТРЫ", – поделилась юная артистка.
20 лет мама с отцом занимались мясничеством – тяжелым физическим трудом. И, наконец, мне удалось их упросить оставить это. Как-то она вам расскажет свою историю у себя на странице в инстаграмме. А пока мы решили показать вам песню, прежде чем релизить ее, чтобы понять, захотите ли вы слушать ее в ютюб и других платформах,
– добавила Jerry Heil.
Реакция сети
Поклонники очень положительно восприняли новый трек от дочери и матери – в инстаграмме уже около 50 тысяч симпатий. В комментариях люди признаются, что не смогли сдержать слез:
- "Мы ждали фит с мамой";
- "Пожалуйста, продолжайте. Песня до слез";
- "Она, спасибо тебе за твое творчество, ты невероятная!";
- "Нет слов какие таланты!!! Какие голоса";
- "Но горячо. Невероятно! С Днем Независимости!";
- "Очень мощно звучит! Янооо";
- "Это самая прекрасная твоя коллаборация, Яночка. Мама умница, и ясно, у кого твой чудесный голос удался. Песню сохранила себе, обязательно выучим с дочерью";
- "Аж мурашки по коже побежали";
- "Боже, какая же песня хорошая. Без слез не обошлось, потому что правда. Украина победит!";
- "Это очень сильно";
- "Боже, кажется, я буду переслушивать это 100 раз. Под этот трек можно было бы сделать офигенный мультфильм-балладу".
Напомним, что ранее Яна Шемаева (настоящее имя Jerry Heil) перепела с мамой популярный трек Kupala, который создала в коллаборации с Alyona Alyona и немкой Ela.