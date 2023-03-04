Jerry Heil и певец Ochman представили общий трек: "Музыкальная польско-украинская дружба"
Источник:Jerry Heil
Украинская певица Jerry Heil и представитель Польши на Евровидении-2022 Ochman выпустили песню Bronia. Этот трек звучит на двух языках.
Украинская певица Jerry Heil и польский певец Кристиан Охман представили общий лирический трек, который записали в дуэте. Эта коллаборация в очередной раз продемонстрировала дружбу поляков и украинцев.
К теме Солист Massive Attack сделал ремикс на хит Вакарчука "Объятия": видео с сиренами и кадрами войны
Jerry Heil и Ochman презентовали общую песню
Трек исполнителей Bronia написан на двух языках – польском и украинском. И Jerry Heil добавила, что эти два языка совмещены с языком любви.
Мы объединили два языка на языке любви – как же органически украинский и польский звучат в этой песне! Пусть эта коллаборация с Кристианом положит начало объединению сердец двух стран музыкой, открывает глаза обоих народов на культуру друг друга. Мне нравится музыкальная украино-польская дружба!
– поделилась Jerry Heil.
Jerry Heil и Ochman – Bronia: слушайте онлайн
Дуэтная песня пришлась по душе как украинским, так и польским слушателям. Об этом свидетельствуют комментарии под композицией, написанные также на двух языках.
- "Польский язык так нежно прозвучал в этой песне. Оно, спасибо тебе за твое творчество и постоянный поток новых песен";
- "Просто невероятное сочетание. Муравьи";
- "Твоя история о двух людях. "Я даю тебе повод быть рядом с тобой в добро и зло". Разве это тоже не метафора отношений между нашими нациями?";
- "Да будет мир между нашими народами. Слава Украине и слава Польши";
- "Джерри прекрасно поет, но когда Кристиан начинает свою реплику этим мощным голосом, меня гипнотизирует, мурашки по всему телу";
- "Пение сердца";
- "Я в очередной раз удивляюсь тому, насколько хорошо сплетаются наши языки. Это что-то невероятное. Слова тоже, особенно голосами Jerry и Kristiana в самое сердце";
- "Квинтэссенция нежности, деликатности, желания близости, тоски, разрывающей душу, любви. Шокирующее красиво".