Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil не только давали концерты в Германии и собирали средства для ВСУ, но и занимались творчеством. В частности, они записали трек с германской исполнительницей.
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Alyona Alyona и Jerry Heil анонсировали трек
Исполнители записали интернациональную песню с немецкой артисткой Ela. В основе трека – украинская купальская песня.
В Германии будут слушать украинскую музыку! Мы с вами так давно мечтали об этом — и вот первый шаг: наша коллаборация с немецкой певицей и сонграйтером Ela. Это не просто международный трек. В его основе – украинская купальская песня!
– поделились звезды.
Alyona Alyona и Jerry Heil из Ela / Фото из инстаграма звезд
Alyona Alyona и Jerry Heil добавили, что эта песня поможет продвигать украинское в мире и популяризировать нашу культуру в Европе.
"Потому что нам не интересно просто поставить галочку, что мы сделали трек в Европе – нам важно сделать так, чтобы наши этнические музыкальные особенности стали долговечным музыкальным трендом в мире – наряду с испанским, шведским, французским и другими узнаваемыми характерными звучаниями музыки народов мира. Это должно было произойти давно. Но похоже, что наступило решающее время".
Певицы также показали фрагменты их сотрудничества:
В комментариях поклонники поддерживают исполнительниц и ждут совместного трека:
- "Так красиво и обаятельно. Девушки, это круто";
- "Очень люблю такие мотивы";
- "очень круто";
- "Как круто, что вы прославляете нашу маменьку Украину на весь мир!!! Яна – ты крутая";
- "Помню, как услышала эти песни впервые, когда была маленькой в лагере и не могла остановиться слушать. А теперь слышу от вас. Жду выхода трека";
- "Вау! Очень жду! Как раз в день рождения и Ивана Купала";
- "Я уже не дождусь нового трека, скорее уже".