Эмма Бантон вышла замуж за Джейда Джонса после 23 лет отношений

Бывшая солистка группы Spice Girls Эмма Бантон и британский певец Джейд Джонс поженились! После 23 лет совместной жизни пара пошла под венец. Новоиспеченные супруги показали очаровательные фото с церемонии.

Эмма Бантон и Джейд Джонс поженились

Экс-солистка известной группы Spice Girls и британский певец Джейд Джонс имеют романтические отношения уже 23 года, однако решили связать себя в браке только в этом году. Они опубликовали трогательные фотографии со свадьбы на личных страницах в инстаграме.

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Пара не рассказывала деталей свадьбы и, вероятно, что церемония была скромной и прошла в кругу близких. Скорее всего, что на праздновании присутствовали двое детей.

Мистер и миссис Джонс,

– подписала фото Эмма Бантон.



Свадьба Эммы Бантон и Джейда Джонса / Фото из инстаграма Эммы Бантон

Образы молодоженов

Для церемонии Джейд Джонс выбрал молочные брюки, черную лаконичную футболку и стильный жакет от бренда Gucci. Его аутфит дополняла коричневая шляпа и светлая обувь.

Эмма Бантон позировала перед камерой в роскошном белом мини-платье с прозрачными рукавами и длиннющим шлейфом. Она соединила наряд с босоножками в тон на невысоких каблуках. Невеста уложила волосы нежными локонами, украсив прическу обручем с цветами. На лице она сделала изысканный макияж.

Отношения Джейда Джонса и Эммы Бантон