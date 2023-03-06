Эмма Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: "Что я должна была ответить?"
Источник:"Ассиметрия"
Журналистка Эмма Антонюк прокомментировала скандальное интервью с украинским артистом Иво Бобулом. Блогерша призналась, что не знала, как ответить на заявление музыканта о том, что в ее возрасте она уже должна быть замужем и иметь детей.
Конфликт между Эммой Антонюк и Иво Бобулом перерос в один из самых громких скандалов шоу-бизнеса в этом году. Теперь журналистка дала новый комментарий.
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Антонюк вспомнила, что в интервью Бобул задал ей вопрос: "Тебе уже больше 30 лет. У тебя есть дети? У тебя есть кого обнимать утром?", и она не знала, как ответить.
"Во-первых, мне всегда есть кого обнимать утром, потому что у меня есть два животных, которые спят со мной", – сказала Эмма.
Кроме того, она отметила, что периодически ходит на свидание.
И когда я остаюсь ночевать у этого человека, мне тоже есть кого объять. Когда Бобул это спрашивает – ну что ты ответишь? Бывают дни, когда есть, бывает, когда нет?
– подчеркнула Антонюк.
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Что известно о скандальном интервью с Иво Бобулом
- Артист во время разговора обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом. Кроме того, он назвал женщин "разбалованными", потому что они "очень много хотят" и перебирают мужчинами.
- После комментариев ведущей артист покинул студию. Через несколько минут он перезвонил ей и сказал: "Ты упряма, как не знаю что. Опустись на землю.. Солнышко, если бы ты прошла хоть немного, что я прошел, ты говорила бы по-другому".
- Впоследствии Бобул заявил, что не давал ей разрешения на опубликование интервью с ним: "Я больше 40 лет на сцене, а ей 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала.» Но Антонюк опровергла его слова.
- Через несколько дней кто-то сломал страницу артиста в инстаграмме и извинился от его имени за "необдуманные и оскорбительные слова". В ответ менеджмент Бобула подчеркнул, что "вины ни одной его нет, потому что заявления Иво отвечают его взглядам".