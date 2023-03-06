Эмма Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: "Что я должна была ответить?"

Журналистка Эмма Антонюк прокомментировала скандальное интервью с украинским артистом Иво Бобулом. Блогерша призналась, что не знала, как ответить на заявление музыканта о том, что в ее возрасте она уже должна быть замужем и иметь детей.

Конфликт между Эммой Антонюк и Иво Бобулом перерос в один из самых громких скандалов шоу-бизнеса в этом году. Теперь журналистка дала новый комментарий.

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Антонюк вспомнила, что в интервью Бобул задал ей вопрос: "Тебе уже больше 30 лет. У тебя есть дети? У тебя есть кого обнимать утром?", и она не знала, как ответить.

"Во-первых, мне всегда есть кого обнимать утром, потому что у меня есть два животных, которые спят со мной", – сказала Эмма.

Кроме того, она отметила, что периодически ходит на свидание.

И когда я остаюсь ночевать у этого человека, мне тоже есть кого объять. Когда Бобул это спрашивает – ну что ты ответишь? Бывают дни, когда есть, бывает, когда нет?

– подчеркнула Антонюк.

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