Эмили Ратаковски впервые показалась на публике вместе с Питом Дэвидсоном: фото пары
Источник:New York Knicks
Американская модель Эмили Ратаковски вышла в свет вместе с Питом Дэвидсоном после слухов о романе. Пару увидели вместе на баскетбольном матче.
Знаменитая модель Эмили Ратаковски и американский комик и актер Пит Дэвидсон так официально и не подтвердили слухи о романе. Но на днях их снова увидели вместе – на этот раз они предстали перед публикой.
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Эмили Ратаковски вышла в свет с Питом Дэвидсоном
Модель и юморист посетили баскетбольный матч в Нью-Йорке, состоявшийся с участием команды New York Knicks. Именно спортсмены и опубликовали фото пары, прокомментировав его эмоджи в виде сердец.
Эмили и Пит, сидевшие в первом ряду, предстали на фото в хорошем настроении и с улыбками. Модель надела светлые джинсы, высокие сапоги из змеиной кожи и коричневый пуховик North Face. Актер выбрал для встречи коричневый костюм.
Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон / Фото из инстаграма New York Knicks
Фотографии с Ратаковски и Дэвидсоном вызвали бурные обсуждения в сети. Под фото есть множество комментариев:
- "Можете спросить у них, все ли официально?", – шутливо спросила у клуба другая команда НБА Denver Nuggets;
- "А он не унывает";
- "Нам нужно больше информации";
- "Этому парню нужно учить людей";
- "Как этот юноша ухаживает за женщинами, мне нужен учебник";
- "Дайте этому юноше медаль".
Как сообщают инсайдеры ET, отношения Эмили и Пита начались с того, что комик решил возобновить общение с моделью. Они были знакомы и раньше, но никогда не взаимодействовали.
Эмили сейчас очень нравится Питу. Их отношения только зарождаются, но часто общались, поэтому Эмили просто решила отпраздновать с ним его день рождения, и хотела, чтобы он почувствовал себя особенным. Это пока холодные отношения,
– объясняют источники.
Что было известно о взаимоотношениях Эмили и Пита
Первые слухи об их романе поползли несколько недель назад. Близкие друзья знаменитостей рассказывали об их симпатии друг к другу.
Через несколько дней модель и комика увидели вместе – вероятно, они были на свидании. Их сфотографировали на входе в West Village apartment в Нью-Йорке, запрыгнув за объятиями.Добавим, что бывшая девушка Пита Дэвидсона, Ким Кардашян, не против его новых отношений. Она счастлива, что юморист смог найти себе партнершу, которая подходит ему лучше в разных областях.