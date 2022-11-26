Принц Гарри и Меган Маркл продолжают работать в Калифорнии. На днях они встретились с поэтессой и активисткой Амандой Горман. Она вместе с Меганом записала новый эпизод подкаста Archetypes.

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Совместной фотографией с герцогами поделилась в инстаграме поэтесса Аманда Горман. Она поделилась, что имела честь общаться с Меган.

Взволнована тем, что имела честь поговорить с герцогиней в ее подкасте Archetypes о силе, которую имеют женщины как создатели перемен. Очень благодарна за то, что вы у меня есть!

– написала Аманда Горман.



Меган и Гарри с Амандой Горман / Фото из инстаграма Аманды

Образ Меган Маркл на новом фото

Меган Маркл для встречи с Амандой предстала в обыденном, но стильном образе. Она надела брюки, белую блузку и светло-серый кардиган без рукавов поверх. Знаменитость подчеркнула талию коричневым ремнем.

Изюминкой аутфита Меган Маркл стала дорогая подвеска. Это золотая цепочка с изумрудом в форме груши от дизайнера Логана Холлоуэлла. Украшение под названием Baby Queen Water Drop Emerald Solitaire стоит примерно 3500 долларов.

Меган Маркл распустила и выпрямила волосы, а на лице сделала легкий макияж.

Добавим, недавно Меган Маркл на днях сфотографировали вместе с подругой, когда они были на шоппинге в Калифорнии. Какой наряд выбрала жена принца Гарри для прогулки – узнайте здесь.