Вместе с известным британским брендом Sweaty Betty Холли Берри создала коллекцию, которая сочетает ее личный и спортивный стили. В комфортной дизайнерской одежде преобладают пастельные цвета. Часть нарядов оскароносная актриса примерила сама.

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В студии перед большой съемочной группой Холли Берри позировала в дерзком образе. Она предстала в кремовом костюме – широких брюках и олимпийке, которую не стала застегивать. Похоже, ни топов, ни футболок в коллекции звезды нет, ведь в кадрах она появилась с обнаженной грудью.

Олимпийку актриса надела на голое тело, тем самым засветив бюст и подкачанный животик. В свои 54 года Холли Берри в безупречной форме, чем не прекращает удивлять поклонников.

Добавим, знаменитость не впервые будоражит публику сексуальными публикациями. Недавно она восхитила аппетитными формами в леопардовом боди, собрав более 300 тысяч лайков.