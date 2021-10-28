Эмили Ратаковски показала, как выглядела в 13 лет: фанаты не верят
Источник:24 канал
Американская модель Эмили Ратаковски летом отмечала 30-летие, однако в сети она решила показать, как выглядела 17 лет назад. Фанаты были поражены, так как звезда с тех пор почти не изменилась.
Известно, что родители Эмили имеют разное происхождение: мать является еврейкой, а отец – поляком. Семья до 5-летнего возраста девочки жила в Великобритании, а затем переехала в США в Сан-Диего, Калифорния. Ее детство проходило в соседнем городе Энсинитасе, в маленьком домике возле океана. Но каждое лето она бывала в Ирландии у родственников, пока не стала моделью.
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Эмили в прошлом
А случилось это в 14-летнем возрасте, когда она подписала контракт с агентом по талантам, который связался с Ford Models. Затем она впервые начала сниматься для подростковых каталогов Kohl's и Nordstrom. То есть это произошло всего через год после фотографий, которые Эмили на днях обнародовала в сети.
13-летняя Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма модели
На них 13-летняя девочка позирует в салатовой майке, черных велюровых брюках с низкой посадкой и с розовой шалью на шее. Ее волосы были такими же густыми, как и сейчас, правда, короче, а губы и другие черты лица – такими же выразительными. Отличительной чертой между 30-летними снимками и 13-летним является то, что когда-то девочка еще не имела таких женственных форм.
Эмили Ратаковски 17 лет назад и сейчас: фото из инстаграма модели
Реакция сети
Фанаты были поражены видом подростка Эмили и в шутку сравнивали себя с ней:
- "13? Ни в коем случае";
- "Почему я не выглядела так, когда мне было 13?";
- "Я была похожа на картошку, когда мне было 13";
- "Милая модница";
- "Нечестно, она всегда была красивой";
- "Люди, которые были красивы в том возрасте, и сейчас красивы";
- "Такая красивая и замечательная";
- "Теперь я понимаю, что вы имели в виду в интервью, говоря о том, что в раннем возрасте выглядели очень развитой, что, по-видимому, засосало всех извращенцев этого мира";
- "Вот как вы выглядели 13-летней?";
- "Красивая даже в этом возрасте, и твое лицо не изменилось".