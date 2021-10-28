Известно, что родители Эмили имеют разное происхождение: мать является еврейкой, а отец – поляком. Семья до 5-летнего возраста девочки жила в Великобритании, а затем переехала в США в Сан-Диего, Калифорния. Ее детство проходило в соседнем городе Энсинитасе, в маленьком домике возле океана. Но каждое лето она бывала в Ирландии у родственников, пока не стала моделью.

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Эмили в прошлом

А случилось это в 14-летнем возрасте, когда она подписала контракт с агентом по талантам, который связался с Ford Models. Затем она впервые начала сниматься для подростковых каталогов Kohl's и Nordstrom. То есть это произошло всего через год после фотографий, которые Эмили на днях обнародовала в сети.



13-летняя Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма модели

На них 13-летняя девочка позирует в салатовой майке, черных велюровых брюках с низкой посадкой и с розовой шалью на шее. Ее волосы были такими же густыми, как и сейчас, правда, короче, а губы и другие черты лица – такими же выразительными. Отличительной чертой между 30-летними снимками и 13-летним является то, что когда-то девочка еще не имела таких женственных форм.

Эмили Ратаковски 17 лет назад и сейчас: фото из инстаграма модели

Реакция сети

Фанаты были поражены видом подростка Эмили и в шутку сравнивали себя с ней: