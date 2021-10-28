Відомо, що батьки Емілі мають різне походження – матір є єврейкою, а батько – поляком. Сім'я до 5-річного віку дівчинки жила у Великій Британії, а потім переїхала у США в Сан-Дієго, Каліфорнія. Її дитинство проходило у сусідньому місті Енсінітасі, у маленькому будиночку біля океану. Але щоліта вона бувала в Ірландії у родичів, поки не стала моделлю.

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Емілі колись

А сталось це у 14-річному віці, коли вона підписала контракт з агентом з талантів, який зв'язався з Ford Models. Тоді вона вперше почала зніматись для підліткових каталогів Kohl's та Nordstrom. Тобто це сталось всього через рік після фотографій, які Емілі днями оприлюднила в мережі.



13-річна Емілі Ратажкоскі / Фото з інстаграму моделі

На них 13-річна дівчинка позує у салатовій білизняній майці, чорних велюрових штанах з низькою посадкою та з рожевою шаллю на шиї. Її волосся було таким же густим, як і зараз, щоправда, коротшим, а губи та інші риси обличчя – такими ж виразними як зараз. Відмінною рисою від 30-річного віку і 13-річного є те, що колись дівчинка ще не мала таких жіночних форм.

Емілі Ратакожковскі 17 років назад і зараз: фото з інстаграму моделі

Реакція мережі

Фанати були вражені виглядом підлітка Емілі і жартома порівнювали себе із нею: