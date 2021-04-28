Одна из самых популярных американских моделей Эмили Ратаковски продолжает делиться моментами из личной жизни на личной странице. На днях звезда обнародовала кадр с маленьким сыном.
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Эмили Ратаковски с сыном
Знаменитость позировала перед объективом в одной из комнат своего дома. Она сидела на диване, одетая только в синюю футболку с принтом, что сделало фото слегка пикантным.
Эмили собрала волосы в высокий пучок, а такой домашний образ дополнила массивными золотыми серьгами-кольцами и браслетом на руке. Модель закрыла глаза и обнимала первенца Сильвестра Аполлона Беара.
На груди Эмили Ратаковски держала сына, который предстал в голубом боди. Звезда скрывает лицо малыша, а потому закрасила его лицо. Фотография все равно получилась очень нежная и чувственная.
Эмили Ратаковски с сыном / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски
Реакция сети
Поклонников захватила новая миловидная фотография модели с первенцем. Об этом они написали в комментариях. Многие из звездных коллег отзываются под публикацией Эмили Ратаковски:
- "Тебе очень повезло";
- "Маленькая крошка";
- "Будучи мамой, вы все равно восхитительны";
- "Так мило".