56-летний Венсан Кассель часто посвящал романтические публикации своей второй жене Тине Кунаки, поэтому публика сразу заметила, что на днях все его признания в любви исчезли из инстаграма. Как рассказали источники, соцсети актер подчистил на фоне разрыва с 26-летней моделью.

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Венсан Кассель расстается с Тиной Кунаки

Они расстались несколько недель назад. У Тины разбито сердце,

– сообщили инсайдеры.

Представители Венсана Касселя и Тины Кунаки отказались от комментариев, однако их аккаунты говорят сами за себя. В среду, 5 апреля, модели исполнилось 26 лет, а звездный муж никак не поздравил ее с днем рождения. Вместо этого он активно публикует кадры со съемок фильма "Три мушкетера: "Д'Артаньян", который на широкие экраны вышел как раз 5 апреля 2023 года.

Кроме того, в Daily Mail подметили, что последний раз Венсан Кассель "лайкал" жену еще 17 февраля – фото со съемки для итальянского люксового бренда Bulgari. Через несколько дней после этого Тина Кунаки опубликовала кадры с другом Виктором Сантьяго, с которым ей давно приписывают роман. Похоже, в Мадриде они жили в одном номере, а в комментариях модель даже спросили: "Где твой муж?" Она, конечно, проигнорировала.

Напомним, в 2013 году Венсан Кассель расстался с Моникой Беллуччи, а в 2016 году познакомился с Тиной Кунаки. После двух лет отношений они поженились в городке Бидар на юге Франции, а 19 апреля 2019 года модель родила актеру дочь Амазонию.