Шведская икона стиля не только диктует тренды миллионам модниц в разных уголках мира, но и показывает свои формы в откровенных образах. На личной странице в инстаграме, за которой следят более 6 миллионов пользователей сети, она часто публикует фотографии, на которых хвастается стройной фигурой.

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Пляжный look Эльзы Госк

Звезда позировала перед камерой возле бассейна среди невероятно красивой природы. Эльза надела откровенный купальник голубого цвета с принтом в розовые цветы. Бюстгальтер подчеркнул пышный бюст "ангела", а трусики с высокой посадкой обнажили упругие ягодицы.

Белокурые волосы Эльза собрала вверху, а на лицо не наносила косметику, показав натуральную красоту. Модель вызывающе смотрела в камеру и эротично позировала, держа в руке шляпу с цветочным принтом и демонстрируя фигуру.



Эльза Хоск в цветочном купальнике / Фото из инстаграма Эльзы Хоск



Эльза Хоск в цветочном купальнике / Фото из инстаграма Эльзы Хоск