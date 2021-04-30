Шведська ікона стилю не лише диктує тренди мільйонам модниць у різних куточках світу, а й показує свої форми у відвертих образах. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 6 мільйонів користувачів мережі, вона часто публікує світлини, на яких хизується стрункою фігурою.

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Пляжний look Ельзи Госк

Зірка позувала перед камерою біля басейну серед неймовірно красивої природи. Ельза одягнула відвертий купальник блакитного кольору з принтом у рожеві квіти. Бюстгальтер підкреслив пишний бюст "ангела", а трусики з високою посадкою оголили пружні сідниці.

Біляве волосся Ельза зібрала вгорі, а на обличчя не наносила косметику, показала натуральну вроду. Модель зухвало дивилася в камеру та еротично позувала, тримаючи в руці капелюха з квітковим принтом і демонструючи фігуру.



Ельза Госк у квітковому купальнику / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Ельза Госк у квітковому купальнику / Фото з інстаграму Ельзи Госк