Я устал мотаться по миру, – Элтон Джон о точке в концертной деятельности

Британский певец Элтон Джон снова заявил о уходе со сцены. Он признался, что устал ездить по миру.

Еще в 2018 году британская знаменитость Элтон Джон объявил о завершении карьеры после 50 лет творчества. На днях он снова подчеркнул, что с концертными турами будет покончено.

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Элтон Джон больше не будет гастролировать

В одном из интервью музыкант рассказал, что дает концерты миром 17 лет – это его очень утомило. Поэтому он еще раз подчеркнул, что окончит гастрольную деятельность. Но Элтон Джон намекнул, что творчество в его жизни останется.

Теперь я могу сказать, что это все. Я не останусь без музыки. Но я устал мотаться по миру с концертами и больше не хочу этим заниматься. Я гастролирую от 17 лет,

– сказал Элтон Джон.

Заметим, что Элтон Джон находится в последнем туре – Farewell Yellow Brick Road Tour. Он начал его в 2018, а завершит уже в следующем году.

Почему Элтон Джон уходит со сцены

Еще 4 года назад артист объяснял, что завершает с концертами не из-за состояния здоровья, а из-за смены приоритетов. Он рассказал, что хочет больше времени уделять семье и детям и поставить их на первое место.

Также Элтон Джон признавался, что хочет беречь каждый миг жизни и не упускать важные моменты: "Я не знаю, сколько времени мне осталось на этой земле после этого. Знаете, мне достаточно аплодисментов. Я не хочу продолжать путешествовать. Я не хочу быть вдали от своей семьи. Каждый день – это бонус. Я трезв, я чист и могу ценить жизнь на жизненных уровнях".

Хотя музыкант не жаловался на проблемы со здоровьем, они все же сказывались на его концертах – он часто переносил выступления из-за травм, коронавируса и других болезней.